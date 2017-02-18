The Telegraph: Уэйн Руни может перейти в клуб из Китая до конца февраля

На форварда претендуют «Гуанчжоу Эвергранд» и «Бейцзин Гоань», которые готовы платить ему 37,5 млн евро в год. Команды следят за нападающим сборной Англии с лета 2016 года. Сделка по переходу Руни в один из китайских клубов может быть оформлена до конца февраля, сообщается The Telegraph.

Трансферное окно в китайской Суперлиге закроется 28 февраля.

Руни – лучший бомбардир в истории «МЮ». На счету нападающего 250 голов за клуб.

Transfermarkt оценивает Уэйна в 30 млн евро.

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