Шах Маты. Как Жозе Моуринью научился ценить Хуана

Узнав о назначении Особенного на «Олд Траффорд», пресса сделала поспешный вывод: Дэйли Блинд и Хуан Мата станут первыми жертвами нового режима. Репортеры вспомнили, что Моуринью не особо жалует универсальных игроков (главный плюс Дэйли, но минус – для Жозе), а с Хуаном у него совсем не сложились отношения в «Челси».

Реальность подбила уверенность журналистов в себе: первую часть сезона Дейли провел в центре обороны, после чего отправился покорять левый фланг. Еще более неожиданной стала важная роль Маты: испанец отыграл 55% доступных минут в Премьер-лиге, на равных конкурируя с Джесси Лингардом и Генрихом Мхитаряном.

Такой поворот не должен удивлять, если покопаться в архивах: у Моуринью не было личного конфликта с Матой – в дело вмешались только тактические предпочтения. После второго пришествия в «Челси» Жозе начинал с отладки высокого прессинга – под эту модель флегматичный испанец подходил гораздо хуже работоспособного Оскара.

«Наша идея состоит в том, чтобы всегда играть высоким блоком, быстро отбирать мяч назад, строить атаки и контролировать игру. Иными словами, быть проактивными, а не реактивными», – рассуждал Моуринью в ноябре 2013 года. Двумя месяцами ранее Жозе убедился, что у его методов есть потенциал: Оскар не только забил два мяча «Ювентусу», но и запрессинговал Андреа Пирло.

Единственная ниша, которую мог заполнить Хуан – правый фланг полузащиты. Под руководством Андре Виллаша-Боаша испанец пробовался на краю (пускай слева), но требования Моуринью значительно отличилась от инструкций его ученика. «Я хочу строить команду вокруг Оскара, он будет моей десяткой. Я хочу, чтобы двое других игроков, действующих по краям, адаптировались к реальности и научились делать вещи, которые не были готовы делать раньше. Одно дело, когда Рамирес и Оскар прикрывают друг друга, а Мата действует позади нападающего и раздает умные передачи. Другое дело адаптироваться к стилю, в котором мы хотим играть», – пояснил Жозе.

За туманной формулировкой Моуринью скрывалась простая вводная: вингеры должны отрабатывать в обороне и приглядывать за крайним защитником соперника. Эден Азар заполнил слот игрока, которому позволено чуть больше, поэтому левый фланг должен был привнести баланс: Виллиан соответствовал этим задачам, Мата – снова нет.

После воссоединения Моуринью и Маты в «МЮ» испанец подчеркнул – тренер не врал, когда ссылался на тактику. «У меня никогда не было плохих отношений с Жозе. Когда он пришел в клуб этим летом, насчет нас с Моуриньо было сказано много лжи, я переживал из-за того, что каждый день мне приходилось читать слухи, которые не соответствовали действительности. У нас все нормально, а комментарии о конфликте вызывают только смех», – заверил Хуан.

Моуринью придерживался аналогичной версии: он не принуждал Мату менять клуб, решение об уходе из «Челси» тот принял сам. «Во-первых, я его не продавал. Моя работа заключается не в том, чтобы покупать или продавать игроков. Моя работа в том, чтобы тренировать, делать выводы и быть всего лишь консультантом по трансферам. Во-вторых, Хуан сам попросил отпустить его в другой клуб. И, в-третьих, в «Челси» была одна ситуация, а в «Манчестер Юнайтед» совершенно другая. Из этого следует, что под один проект Мата не подходил, а под другой полностью подходит», – напирал Жозе.

Генеральная линия, которую проводит Моуринью в МЮ, отличается от его фирменного стиля: по сравнению с двумя полными сезонами португальца в «Челси» его команда больше владеет мячом (разница в 2,3%), точнее пасует (разница в 1,8%) и чаще обращается к коротким передачам (разница в 32,2 паса за игру). Неудивительно, что игрок, ошибающийся в передачах меньше остальных партнеров по команде (90,3%, лучше только Кэррик), идеально гармонирует с мини-эволюцией тренера.

Непосредственно на поле Моуринью воплощает модификацию через заполнение двух зон: «Юнайтед» создает численный перевес ближе к левому флангу и между линиями. В обоих случаях Мата выполняет ключевую функцию: покидает правый край, после чего предлагает себя для паса либо на противоположном фланге, либо в опорной зоне.

Трансформировать открывания в голевые моменты Хуан может также двумя способами: испанец либо привлекает внимание соперника и освобождает полузащитников (Погба и Эрреру, которые круто забрасывают мяч за спину), либо самостоятельно принимает мяч в опасной близости от ворот и распоряжается им, если противник сосредоточился на Погба и Эррере.

Мата и Лингард располагаются между линиями, стягивают опорников Бернли, у соперника остался только один игрок на Погба и Эрреру

Такой упор «Юнайтед» на розыгрыш мяча через центр вылился в уверенное лидерство команды в АПЛ по ударам после разрезающих передач (0,9 за матч) - в чемпионатах топ-5 их опережают только «Рома» и «Ницца». Хуан дополняет систему: он четвертый в клубе по созданным моментам (1,7 за игру) и пятый по передачам вразрез (Погба – первый, Эррера – четвертый).

«Когда я приехал в «Манчестер Юнайтед», люди думали, что Мата оказался в беде. У меня было другое мнение на этот счет: одно дело – стиль игры «Челси» и совершенно другое – тот футбол, который я требую в «Юнайтед». С самого начала сезона я знал, что он будет важным игроком для команды, и вы можете заметить, с какой уверенностью в себе он действует на поле. Он счастлив в «Манчестер Юнайтед», – резюмировал новый расклад Жозе.

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