Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп: «Выйти в плей-офф ЛЧ легче, чем стать четвертым в Англии»

«Лига чемпионов – турнир, частью которого хочет стать «Ливерпуль». Но для этого нужно чаще побеждать. Мы участвуем в гонке, и еще ничего не решено. На первые четыре места претендуют шесть хороших команд.

Уверен на 100 процентов, что в чемпионате Англии сложнее всего попасть Лигу чемпионов. Вероятно, легче выйти в плей-офф из группы Лиги чемпионов, чем квалифицироваться в нее из Англии.

Мы это понимаем, все нормально. Все знают, на каком месте мы могли бы оказаться, если бы у нас было чуть больше очков. Но и в этом случае ничего не было бы решено.

У нас нормальная позиция. Мы должны этим воспользоваться», – цитирует Клоппа Liverpool Echo.

После 25 туров «Ливерпуль» занимает пятое место, но отставание от второй строчки составляет 3 очка.

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