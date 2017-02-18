AFP

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп: «Выйти в плей-офф ЛЧ легче, чем стать четвертым в Англии»

Клопп: «Выйти в плей-офф Лиги чемпионов легче, чем стать четвертым в Англии»
Eurosport

42 мин. назад

Немец мечтает о главном клубном турнире Европы.

«Лига чемпионов – турнир, частью которого хочет стать «Ливерпуль». Но для этого нужно чаще побеждать. Мы участвуем в гонке, и еще ничего не решено. На первые четыре места претендуют шесть хороших команд.

Уверен на 100 процентов, что в чемпионате Англии сложнее всего попасть Лигу чемпионов. Вероятно, легче выйти в плей-офф из группы Лиги чемпионов, чем квалифицироваться в нее из Англии.

Мы это понимаем, все нормально. Все знают, на каком месте мы могли бы оказаться, если бы у нас было чуть больше очков. Но и в этом случае ничего не было бы решено.

У нас нормальная позиция. Мы должны этим воспользоваться», – цитирует Клоппа Liverpool Echo.

  • После 25 туров «Ливерпуль» занимает пятое место, но отставание от второй строчки составляет 3 очка.

Следите за приклюниями Клоппа в АПЛ

Все главные тексты у вас в телеграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ассист Малкина, чудеса Бобровского и еще искры с битвы «Коламбуса» и «Питтсбурга»

03:29
Популярные видео
Великолепное мастерство Шиффрин, указавшей всем, кто тут королева слалома
 940 просмотров6 ч
«Хиршер взрывался от поворота к повороту». Мазе – о триумфаторе гигантского слалома
1 745 просмотровВчера в 22:25
А еще вам может понравиться