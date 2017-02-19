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Жозе Моуринью: «Через пару лет вы поймете, что Поль Погба обошелся нам дешево»

Моуринью: «Через пару лет вы поймете, что Погба обошелся нам дешево»
Eurosport

1 час назад

Португалец понимает в трансферах.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал игру и цену фрацузского полузащитника. «Погба в отличном состоянии, но пристальное внимание к нему усложняет ситуацию. Уверен, что следующим летом футболисты, обладающие лишь половиной его таланта, будут стоить столько же или даже больше. Я жду, когда Поль сможет избавиться от давления.

Думаю, через пару лет вы поймете, что он дешево нам обошелся, но я должен признать, что немногие клубы имеют понимание, что может случиться в ближайшем будущем. Думаю, следующее лето принесет нам несколько сюрпризов, и Погба, возможно, потеряет статус самого дорого игрока мира, что пойдет ему на пользу», – сказал Моуринью Goal.

  • Поль Погба сделал 3 ассиста и забил 4 гола в АПЛ-2016/17.
  • «МЮ» занимает шестое место в чемпионате Англии после 25 туров.

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