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The Sun: «МЮ» предложит Жозе Моуринью новый контракт и купит ему Гризманна с Линделёфом

The Sun: «МЮ» предложит Моуринью новый контракт и купит ему Гризманна с Линделёфом
Eurosport

18 мин. назад

Особенное отношение к Особенному.

Глейзеры через помощника Эда Вудворда оповестили Моуринью, что готовы предложить ему улучшенный 5-летний контракт с увеличением зарплаты на 2 миллиона евро в год. Помимо финансовой выгоды Вудворды не против удовлетворить желания Моуринью и купить для него Антуана Гризманна и Виктора Линделёфа.

The Sun сообщает, что ближайшим летом Жозе будет позволено потратить 200 млн евро.

  • Действующий контракт Моуринью с «МЮ» действует до 2020 года.
  • «Манчестер Юнайтед» с 48 очками занимает шестую строчку в АПЛ.

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