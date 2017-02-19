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The Sun: «МЮ» предложит Жозе Моуринью новый контракт и купит ему Гризманна с Линделёфом
Особенное отношение к Особенному.
Глейзеры через помощника Эда Вудворда оповестили Моуринью, что готовы предложить ему улучшенный 5-летний контракт с увеличением зарплаты на 2 миллиона евро в год. Помимо финансовой выгоды Вудворды не против удовлетворить желания Моуринью и купить для него Антуана Гризманна и Виктора Линделёфа.
The Sun сообщает, что ближайшим летом Жозе будет позволено потратить 200 млн евро.
- Действующий контракт Моуринью с «МЮ» действует до 2020 года.
- «Манчестер Юнайтед» с 48 очками занимает шестую строчку в АПЛ.
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