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Крис Смоллинг: «Златан Ибрагимович должен остаться еще на сезон»
Защитник покорен харизмой шведа.
Англичанин считает, что Златана ждет хорошее будущее в манкунианском клубе. «Это великий игрок. Никто не ожидал, что Ибра забьет столько голов в этом сезоне, но мы не сомневались в нем. Ибрагимович выиграл практически все. Его единственная цель – голы, и он показывает это каждую минуту на тренировках и в матчах.
Не вижу причин, почему Златан не отыграет на таком же уровне еще один сезон – он получает времени наравне со всеми, но никогда жалуется и всегда находится в отличной форме. С Ибрагимовича нужно брать пример», – поделился Смоллинг в интервью Daily Mail.
- Златан Ибрагимович забил 24 гола и сделал 4 ассиста в АПЛ-2016/17.
- «МЮ» занимает шестое место в чемпионате Англии после 25 туров.
Таблица английской Премьер-лиги
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