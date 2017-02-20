Зла тон. Форварду «Манчестер Юнайтед» Ибрагимовичу пора на покой

За полсезона в «МЮ» Ибра положил 25 голов во всех турнирах, но для команды успехи верзилы бесполезны. Чаще всего швед забивает в матчах, в которых парни Моуринью заносят соперникам больше одного гола («Лестер», «Заря», «Сандерленд», дважды «Вест Хэм» и так далее) либо приносит манкам выстраданное очко («Ливерпуль», «Эвертон», снова «Вест Хэм»). Естественно, швед зарабатывает баллы и победы в том числе (хет-трик трупу «Сент-Этьена», победный гол каким-то ребятам в Кубке Англии). Но в АПЛ «Юнайтед» подвис на шестом месте, Моур попрощался с титулом, и голы Ибрагимовича возбуждают только юзеров YouTube.

У манков четыре форварда: Рэшфорд, Марсьяль, Руни и Златан. Первым двум нет 21 года. Второй паре – уже за 80 на пару. Но перспективные Маркус и Антони выходят либо с лавки, либо смотрят футбол из-за спины Жозе и стариков. В октябре португалец еще ставил Рэшфорда в старт, но с ноября парень заглянул на поле с первой минуты только восемь раз. У Марсьяля дела еще хуже – 14 матчей в АПЛ. Антони забивает на тренировки: какой смысл пахать, если в старте все равно Ибрагимович. Отсюда лезут слухи о продаже француза.

Пока молодые и радиоактивно талантливые футболисты стагнируют в запасе (3681 минута в сезоне на двоих), Златан щекочет эго (3115 минут) и зарабатывает на пенсию, хотя мог бы рвать в MLS. Если швед колоссальный игрок, а не только великий эгоист, то он согласится на работу в штабе «МЮ», где помощи от него будет больше: в следующем году он не забьет столько же просто из-за возраста, а Рэшфорд и Марсьяль уже скиснут или уйдут.

Ибрагимович шел в «МЮ» в качестве пиар-акции. С ним сразу же обговорили переход в тренерский штаб, а продление контракта связали с пунктом о забитых мячах. Вряд ли кто-то всерьез думал, что шведский богатырь станет лучшим игроком «красных» с ходу. Но у пиар-акции есть срок годности: если в следующем сезоне Златан не положит хотя бы десятку, таблоиды забросают его и Моура отбросами.

Когда Моуринью тренировал «Челси», «синие» раздавали по арендам и свободными агентами по 50 воспитанников каждое окно. К этому привела хроническая нелюбовь Жозе к молодым игрокам – лучше взять динозавра Это'О и вернуть деда Дрогба, чем смотреть на взросление Лофтуса-Чика. Без молодых и кипящих юнцов каждая команда выживала португальца через три сезона – взрослым мужикам надоедал седой интриган. То же произойдет в «МЮ»: Эд Вудворд снизил расходы на академию пару лет назад, молодежь сидит, а удержание стареющего Ибрагимовича полностью повторяют трансферную схему эпохи «Челси».

Когда клубом рулил Алекс Фергюсон, у «Юнайтед» была стратегия. Этот план разработал сам сэр Алекс, а не наемные менеджеры, американские владельцы и другие потусторонние чучела. После ухода легенды с тренерской лавки на трибуну планированием заниматься некому. Тренеры либо не успевают, либо филосфствуют, а у Вудворда только две функции – покупать и продавать (обе глючат). «МЮ» то разгоняет состарившихся легенд, но берет молодых непонятных голландцев, то ставит на 18-летнего Рэшфорда, удушая его Златаном.

Ибрагимович в роли лучшего игрока «Манчестер Юнайтед» – смех. Команда, воспитавшая лучшее поколение игроков Англии последних 20 лет, плюет на историю и ценности и заявляет 36-летнего нападающего главной звездой клуба. «Барселона» всегда в топе благодаря именно неизменным традициям и плану, заложенному десятилетия назад. Но даже каталонцы не станут держать Месси на поле до 36 лет – как раз из-за обычаев.

Чтобы скинуть с себя образ ветряка, который крутится в ту сторону, в которую показывает новый тренер, Вудворд не продлит Златана. Это единственный способ показать, что у «МЮ» еще остались принципы и есть видение будущего. А сам Златан закончит как герой, а не пережиток прошлого. Уход на взрывной волне из основы «Юнайтед» в тренерский штаб команды будет сродни вознесению: швед всем все доказал, а до следующего титула манков не доживут и внуки Ибры.

Другие скандалы от Артема Мазилкина:

Кун – фу. Трансфер Агуэро в «Ливерпуль» как идеал

Диско Конте. «Челси» уже выиграл чемпионат Англии

Устали искать тексты на сайте? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами