Eurosport
Диафра Сахо исполнил Брюса Всемогущего, походив по воде во время тренировки
У нападающего и его физиотерапевта необычный подход.
Из-за травмы бедра футболист «Вест Хэма» не играет с ноября 2016 года. Последние недели Диафра проводит в Дубае, где восстанавливается от повреждения необычным способом: сенегальский нападающий и клубный физио бегают по океанскому побережью на почтительной глубине.
Сахо выступает за «Вест Хэм» с 2014 года, куда перешел из «Метца».
- В АПЛ-2016/17 на счету Диафра Сахо 2 матча и 1 гол.
- В зимнее трансферное окно Сахо интересовался «Спартак».
- Transfermarkt оценивает форварда в 12 млн евро.
Таблица английской Премьер-лиги
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