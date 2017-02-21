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Диафра Сахо исполнил Брюса Всемогущего, походив по воде во время тренировки

Сахо исполнил Брюса Всемогущего, походив по воде во время тренировки
Eurosport

43 мин. назад

У нападающего и его физиотерапевта необычный подход.

Из-за травмы бедра футболист «Вест Хэма» не играет с ноября 2016 года. Последние недели Диафра проводит в Дубае, где восстанавливается от повреждения необычным способом: сенегальский нападающий и клубный физио бегают по океанскому побережью на почтительной глубине.

Сахо выступает за «Вест Хэм» с 2014 года, куда перешел из «Метца».

  • В АПЛ-2016/17 на счету Диафра Сахо 2 матча и 1 гол.
  • В зимнее трансферное окно Сахо интересовался «Спартак».
  • Transfermarkt оценивает форварда в 12 млн евро.

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