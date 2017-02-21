AFP

Полузащитник Эден Азар: «Я вернулся на топовый уровень благодаря Антонио Конте и такому «Челси»

Азар: «Я вернулся на топовый уровень благодаря Конте и такому «Челси»
Eurosport

28 мин. назад

Бельгиец наконец-то нашел себя.

Лидер лондонского клуба рассказал о своем настроении и перспективах.

«В прошлом сезоне у меня был кризис – это заметили все. Но когда пришел Конте, дела стали налаживаться. Я нашел себя в идеях тренера и футболе, который прививается «Челси».

Работа над ошибками проделана. Я снова получаю удовольствие от матчей и тренировок. Думаю, сейчас мне удается показывать оптимальную форму.

Надеюсь, это состояние продлится как можно дольше и поможет команде выиграть чемпионат», – передает слова Азара Goal.

  • Эден Азар забил 10 голов и сделал 5 ассистов в АПЛ-2016/17.
  • «Челси» лидирует в английской Премьер-лиге (60 очков).
  • «Сити» идет на втором месте и отстает от лидера на 8 баллов.

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