AFP
Полузащитник Эден Азар: «Я вернулся на топовый уровень благодаря Антонио Конте и такому «Челси»
Бельгиец наконец-то нашел себя.
Лидер лондонского клуба рассказал о своем настроении и перспективах.
«В прошлом сезоне у меня был кризис – это заметили все. Но когда пришел Конте, дела стали налаживаться. Я нашел себя в идеях тренера и футболе, который прививается «Челси».
Работа над ошибками проделана. Я снова получаю удовольствие от матчей и тренировок. Думаю, сейчас мне удается показывать оптимальную форму.
Надеюсь, это состояние продлится как можно дольше и поможет команде выиграть чемпионат», – передает слова Азара Goal.
- Эден Азар забил 10 голов и сделал 5 ассистов в АПЛ-2016/17.
- «Челси» лидирует в английской Премьер-лиге (60 очков).
- «Сити» идет на втором месте и отстает от лидера на 8 баллов.
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