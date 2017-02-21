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Фанаты притащили баннер «Венгер, уходи» на митинг против Трампа

Фанаты притащили баннер «Венгер, уходи» на митинг против Трампа
Eurosport

1 час назад

От француза устали очень многие.

На демонстрации в Лондоне, посвященной приезду президента США Дональда Трампа, был замечен баннер с призывом к Арсену Венгеру: «Уходи». Фотография вызвала бурную реакцию у фанатов «канониров» и других команд.

Фанаты «Арсенала» не первый месяц призывают Венгера покинуть команду после серии неудачных результатов.

  • Во главе с французом лондонцы идут на четвертом месте в АПЛ-2016/17.
  • В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» потерпел разгромное поражение от «Баварии» – 1:5.

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