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Фанаты притащили баннер «Венгер, уходи» на митинг против Трампа
От француза устали очень многие.
На демонстрации в Лондоне, посвященной приезду президента США Дональда Трампа, был замечен баннер с призывом к Арсену Венгеру: «Уходи». Фотография вызвала бурную реакцию у фанатов «канониров» и других команд.
Фанаты «Арсенала» не первый месяц призывают Венгера покинуть команду после серии неудачных результатов.
- Во главе с французом лондонцы идут на четвертом месте в АПЛ-2016/17.
- В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» потерпел разгромное поражение от «Баварии» – 1:5.
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