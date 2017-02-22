Eurosport

Родные довели дедулю до слез, подарив ему футболку «Челси»

Родные довели дедулю до слез, подарив ему футболку «Челси»
Eurosport

45 мин. назад

Порой для счастья нужно так мало.

Ролик с вручением подарка набрал более миллиона просмотров в инстаграме.

«Мы подарили моему 76-летнему дедушке футболку «Челси», которой у него никогда не было. На спине было написано его имя», – говорится в подписи к видео.

  • «Челси» лидирует в чемпионате Англии, набрав 60 очков в 52 матчах.

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