Eurosport
Родные довели дедулю до слез, подарив ему футболку «Челси»
Порой для счастья нужно так мало.
Ролик с вручением подарка набрал более миллиона просмотров в инстаграме.
«Мы подарили моему 76-летнему дедушке футболку «Челси», которой у него никогда не было. На спине было написано его имя», – говорится в подписи к видео.
- «Челси» лидирует в чемпионате Англии, набрав 60 очков в 52 матчах.
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