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Освободили Вилли. Вратарь, который посадил Клаудио Браво на скамейку «Манчестер Сити»

Освободили Вилли. Вратарь, который посадил Браво на скамейку «Сити»
Михаил Романов

2 мин. назад

Главную победу в жизни аргентинца одержала его дочь.

Вилли Кабальеро прилично повезло. Молодого голкипера приняли в «Боку» страховать одного из лучших аргентинцев в истории Роберто Аббондансьери – пример перед носом у парня был выдающийся. Уже на молодежном чемпионате мира в 20 лет Вилли проявил себя как мужчина, который не подведет в трудный момент. Кабальеро начал резервистом, но полноценно заменил основного голкипера после травмы и ни разу не пропустил в двух последних и важнейших встречах. В итоге Аргентина взяла титул, а страж ворот «Боки» заявил о себе.

Но в клубе молодой голкипер подвис и не вытеснил основы легенду – в амплуа вратарей традиционно важен опыт, который у Аббондансьери лил через край. Несмотря на три титула (в том числе Кубок Либертадорес) с «Бокой», в Аргентине Кабальеро чаще находился на привычном до не давнего времени месте – на скамейке. Всего 14 матчей за три года заставили амбициозного парня искать выход. Предложение не заставило долго ждать: тогда только мечтавший о выходе в Ла Лигу «Эльче» пригласил молодого вратаря на испытание.

Голкипер не хватал звезд с неба, но считался основным в испанской команде и методично прогрессировал. Пока судьба не плюнула ему прямо в лицо. Весть об онкологическом заболевании глаза у его дочери стала для Кабальеро настоящим шоком. «Худший момент жизни был в 2006 году, когда моей дочери диагностировали очень редкий рак глаза. Было невозможно поверить, что такой маленький человек должен так страдать», – не понимал Кабальеро. Аргентинец вернулся на родину. Клуб, естественно, пошел ему на уступки и легко договорился о годичной аренде в «Арсенал» из Саранди.

(Кабальеро на фото – первый слева)

Но все мысли Вилли сосредоточивались на недуге ребенка – игра у вратаря не клеилась. Мужчина почти сломался.

" На самом деле, мне стоило уйти из футбола. Я перешел в «Арсенал» Саранди только чтобы быть в Аргентине вместе с дочерью Гильермой и женой. Мне тяжело давались матчи. Я абсолютно не хотел играть в футбол"

Кипер провел в Аргентине год и сыграл всего 13 матчей. Но мучения закончились. Спустя шесть месяцев врачи вылечили опухоль, и Кабальеро вернулся в Испанию – на этот раз вместе с семьей.

«Когда происходят такие вещи, невольно задаешься вопросом: «Почему я?» Но моя жена Люсиль говорила, что такие вопросы бессмысленны, ведь на них нет ответа. Слава богу, сейчас Гильерма абсолютно здорова и счастлива», – радовался Кабальеро. Возращение в Испанию с победившей недуг дочерью мотивировало Вилли заиграть на принципиально новом уровне: «Этот момент стал поворотным в моей карьере. Невероятный тест на прочность. Моя дочь стала примером для меня».

За два года аргентинец вырос в одного из лучших голкиперов Сегунды и удостоился предложения «Малаги». Там Вилли оказался очень вовремя. Мануэль Пеллегрини, только что проваливший вызов всей жизни в мадридском «Реале», жаждал доказать миру состоятельность, и Кабальеро вписался в эту задачу. Лига чемпионов, победы над «бланкос» и «Миланом» – следующие два года казались болельщикам «Малаги» сказкой, и одним из ее главных творцов был вратарь «медуз».

Malaga's Willy Caballero celebrates a goal by his teammate Roque Santa Cruz against Porto during their Champions League round of 16 second leg soccer match at La Rosaleda stadium in Malaga, southern Spain March 13, 2013

Успехи Пеллегрини вернули ему внимание топ-клубов. Плей-офф ЛЧ с командой, вечно боровшейся за выживание в Примере, произвел впечатление на боссов «Манчестер Сити» – а шейхам не принято отказывать. Следом за тренером по маршруту Малага – Манчестер проследовал Кабальеро, так полюбившийся коучу. Правда, с задержкой в полгода.

Вилли изначально приходил в клуб вторым номером, отправился на скамейку и появлялся на поле лишь тогда, когда критическая масса ляпов Джо Харта превышала норму для клуба с серьезными амбициями. «Каждая ошибка Харта моет привести к тому, что основным станет Кабальеро. Они полностью взаимозаменяемы», – утверждал Пеллегрини. Иногда казалось, что после свежего града ошибок англичанина Вилли сохранит место в воротах. Но этого не происходило: он проводил в лучшем случае три матча кряду, и снова отправлялся на сидушку между Самиром Насри и Вильфридом Бони.

С приходом Гвардиолы (британские СМИ еще в мае 2016-го сообщили о его антипатии к Харту) промелькнула надежда, что хоть кто-то наконец обратит внимание на аргентинца, и его перестанут использовать исключительно в воспитательных целях для других голкиперов. Пеп действительно отправил Джо в ссылку в «Торино». Но на его место из «Барселоны» пришел Клаудио Браво – самый дорогой вратарь в истории.

Willy Caballero (left) has backed fellow Manchester City goalkeeper Claudio Bravo to soon show his best

Чилиец пытался адаптировать вратарскую тики-таку в АПЛ, но тщетно – Браво киксовал похлеще предшественника. Так сильно, что даже, казалось бы, бесконечному терпению Пепа пришел конец: протеже сел на лавку, с которой поднялся вечно готовый к бою Кабальеро. «После замены Браво на Кабальеро мне спалось крепко. У меня в обойме 22-23 игрока, и каждый из них заслуживает выйти на поле», – цитирует Гвардиолу ESPN.

С появлением Вилли «Сити» окреп – уверенность полевых игроков в надежности первого номера была одним из важных факторов преображения. Кабальеро маскирует чудовищные проблемы «горожан» в обороне, подчищая мусор за защитниками – иногда кажется, что вратарь больше вкладывает в построение обороны, чем главный тренер. Он проявляет лидерские качества, что вполне объяснимо: человек, прошедший через столько личных преград, не может не вызывать уважение. После матча с «Монако» в ЛЧ аргентинец еще и поставил личное достижение – шестой отбитый пенальти из последних восьми.

Если «Ман Сити» продолжит в том же духе, Гвардиола и компания замахнутся на победу в Лиге чемпионов. Но этот триумф все равно не станет главным в жизни Вилли – он уже позади. Ради дочери, гордящейся отцом, Кабальеро способен на все.

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