Освободили Вилли. Вратарь, который посадил Клаудио Браво на скамейку «Манчестер Сити»

Вилли Кабальеро прилично повезло. Молодого голкипера приняли в «Боку» страховать одного из лучших аргентинцев в истории Роберто Аббондансьери – пример перед носом у парня был выдающийся. Уже на молодежном чемпионате мира в 20 лет Вилли проявил себя как мужчина, который не подведет в трудный момент. Кабальеро начал резервистом, но полноценно заменил основного голкипера после травмы и ни разу не пропустил в двух последних и важнейших встречах. В итоге Аргентина взяла титул, а страж ворот «Боки» заявил о себе.

Но в клубе молодой голкипер подвис и не вытеснил основы легенду – в амплуа вратарей традиционно важен опыт, который у Аббондансьери лил через край. Несмотря на три титула (в том числе Кубок Либертадорес) с «Бокой», в Аргентине Кабальеро чаще находился на привычном до не давнего времени месте – на скамейке. Всего 14 матчей за три года заставили амбициозного парня искать выход. Предложение не заставило долго ждать: тогда только мечтавший о выходе в Ла Лигу «Эльче» пригласил молодого вратаря на испытание.

Голкипер не хватал звезд с неба, но считался основным в испанской команде и методично прогрессировал. Пока судьба не плюнула ему прямо в лицо. Весть об онкологическом заболевании глаза у его дочери стала для Кабальеро настоящим шоком. «Худший момент жизни был в 2006 году, когда моей дочери диагностировали очень редкий рак глаза. Было невозможно поверить, что такой маленький человек должен так страдать», – не понимал Кабальеро. Аргентинец вернулся на родину. Клуб, естественно, пошел ему на уступки и легко договорился о годичной аренде в «Арсенал» из Саранди.

(Кабальеро на фото – первый слева)

Но все мысли Вилли сосредоточивались на недуге ребенка – игра у вратаря не клеилась. Мужчина почти сломался.

" На самом деле, мне стоило уйти из футбола. Я перешел в «Арсенал» Саранди только чтобы быть в Аргентине вместе с дочерью Гильермой и женой. Мне тяжело давались матчи. Я абсолютно не хотел играть в футбол "

Кипер провел в Аргентине год и сыграл всего 13 матчей. Но мучения закончились. Спустя шесть месяцев врачи вылечили опухоль, и Кабальеро вернулся в Испанию – на этот раз вместе с семьей.

«Когда происходят такие вещи, невольно задаешься вопросом: «Почему я?» Но моя жена Люсиль говорила, что такие вопросы бессмысленны, ведь на них нет ответа. Слава богу, сейчас Гильерма абсолютно здорова и счастлива», – радовался Кабальеро. Возращение в Испанию с победившей недуг дочерью мотивировало Вилли заиграть на принципиально новом уровне: «Этот момент стал поворотным в моей карьере. Невероятный тест на прочность. Моя дочь стала примером для меня».

За два года аргентинец вырос в одного из лучших голкиперов Сегунды и удостоился предложения «Малаги». Там Вилли оказался очень вовремя. Мануэль Пеллегрини, только что проваливший вызов всей жизни в мадридском «Реале», жаждал доказать миру состоятельность, и Кабальеро вписался в эту задачу. Лига чемпионов, победы над «бланкос» и «Миланом» – следующие два года казались болельщикам «Малаги» сказкой, и одним из ее главных творцов был вратарь «медуз».

Успехи Пеллегрини вернули ему внимание топ-клубов. Плей-офф ЛЧ с командой, вечно боровшейся за выживание в Примере, произвел впечатление на боссов «Манчестер Сити» – а шейхам не принято отказывать. Следом за тренером по маршруту Малага – Манчестер проследовал Кабальеро, так полюбившийся коучу. Правда, с задержкой в полгода.

Вилли изначально приходил в клуб вторым номером, отправился на скамейку и появлялся на поле лишь тогда, когда критическая масса ляпов Джо Харта превышала норму для клуба с серьезными амбициями. «Каждая ошибка Харта моет привести к тому, что основным станет Кабальеро. Они полностью взаимозаменяемы», – утверждал Пеллегрини. Иногда казалось, что после свежего града ошибок англичанина Вилли сохранит место в воротах. Но этого не происходило: он проводил в лучшем случае три матча кряду, и снова отправлялся на сидушку между Самиром Насри и Вильфридом Бони.

С приходом Гвардиолы (британские СМИ еще в мае 2016-го сообщили о его антипатии к Харту) промелькнула надежда, что хоть кто-то наконец обратит внимание на аргентинца, и его перестанут использовать исключительно в воспитательных целях для других голкиперов. Пеп действительно отправил Джо в ссылку в «Торино». Но на его место из «Барселоны» пришел Клаудио Браво – самый дорогой вратарь в истории.

Чилиец пытался адаптировать вратарскую тики-таку в АПЛ, но тщетно – Браво киксовал похлеще предшественника. Так сильно, что даже, казалось бы, бесконечному терпению Пепа пришел конец: протеже сел на лавку, с которой поднялся вечно готовый к бою Кабальеро. «После замены Браво на Кабальеро мне спалось крепко. У меня в обойме 22-23 игрока, и каждый из них заслуживает выйти на поле», – цитирует Гвардиолу ESPN.

С появлением Вилли «Сити» окреп – уверенность полевых игроков в надежности первого номера была одним из важных факторов преображения. Кабальеро маскирует чудовищные проблемы «горожан» в обороне, подчищая мусор за защитниками – иногда кажется, что вратарь больше вкладывает в построение обороны, чем главный тренер. Он проявляет лидерские качества, что вполне объяснимо: человек, прошедший через столько личных преград, не может не вызывать уважение. После матча с «Монако» в ЛЧ аргентинец еще и поставил личное достижение – шестой отбитый пенальти из последних восьми.

Если «Ман Сити» продолжит в том же духе, Гвардиола и компания замахнутся на победу в Лиге чемпионов. Но этот триумф все равно не станет главным в жизни Вилли – он уже позади. Ради дочери, гордящейся отцом, Кабальеро способен на все.

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