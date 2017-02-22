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Клаудио Раньери: «Летом у меня были предложения от других клубов»

Раньери: «Летом у меня были предложения от других клубов»
Eurosport

10 мин. назад

Итальянец предпочел остаться в «Лестере».

«Я мог уйти этим летом. Мы завоевали титул, и у меня были предложения от других клубов. Но я хотел остаться здесь, потому что знал: «Лестер» ждет тяжелый год.

Я пришел сюда, чтобы строить. Строить нечто хорошее для этого клуба, для всех, кто к нему причастен. Я продолжаю это делать, и сохраняю такой взгляд на вещи. Я забыл о титуле и теперь хочу достичь чего-то хорошего для фанатов, руководства и города», – цитирует Раньери Sky Sports.

  • По итогам сезона -2015/16 «Лестер» впервые в систории стал чемпионом Англии.
  • После 25 туров АПЛ «Лестер» набрал 21 очко и занимает 17-ю строчку в турнирной таблице.

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