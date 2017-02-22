AFP

Sky Sports: форвард «МЮ» Уэйн Руни отказался переходить в китайскую Суперлигу

Sky Sports: Руни отказался переходить в китайскую Суперлигу
Eurosport

10 мин. назад

Капитан манкунианцев не купился на очень щедрое предложение.

Руни отверг предложение «Гуанчжоу Эвергранд» и «Бейцзин Гуоань». Оба клуба были готовы платить нападающему около 38 миллионов евро в год. По сведениям Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» был готов отпустить футболиста.

  • Срок действующего контракта Руни с «МЮ» истекает летом 2018 года.
  • Трансферное окно в Китае открыто до 28 февраля.

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