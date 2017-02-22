AFP
Sky Sports: форвард «МЮ» Уэйн Руни отказался переходить в китайскую Суперлигу
Капитан манкунианцев не купился на очень щедрое предложение.
Руни отверг предложение «Гуанчжоу Эвергранд» и «Бейцзин Гуоань». Оба клуба были готовы платить нападающему около 38 миллионов евро в год. По сведениям Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» был готов отпустить футболиста.
- Срок действующего контракта Руни с «МЮ» истекает летом 2018 года.
- Трансферное окно в Китае открыто до 28 февраля.
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