Sky Sports: форвард «МЮ» Уэйн Руни отказался переходить в китайскую Суперлигу

Руни отверг предложение «Гуанчжоу Эвергранд» и «Бейцзин Гуоань». Оба клуба были готовы платить нападающему около 38 миллионов евро в год. По сведениям Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» был готов отпустить футболиста.

Срок действующего контракта Руни с «МЮ» истекает летом 2018 года.

Трансферное окно в Китае открыто до 28 февраля.

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