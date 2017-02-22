Адам Лаллана продлил контракт с «Ливерпулем»

Атакующий полузащитник, на счету которого 117 матчей за клуб, продолжит выступать за «красных». Игрок поставил подпись под новым контрактом на тренировочной базе клуба в Мелвуде.

Зарплата Лалланы увеличится до 129 тысяч в неделю. Футболист задержится на «Энфилде» на три года.

«Я очень горд. Чувствую поддержку и веру со стороны клуба и главного тренера», – сообщил Лаллана в интервью официальному сайту «Ливерпуля».

В сезоне АПЛ-2016/17 на счету Адама 7 голов и 7 ассистов в 23 матчах.

Лаллана выступает за «Ливерпуль» с 2014 года, куда он перешел из «Саутгемптона».

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