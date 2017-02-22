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Легенда «МЮ» Райан Гиггз: «В АПЛ слишком много иностранных тренеров»
Валлиец переживает за местных специалистов.
Завершивший карьеру в 2014 году полузащитник поделился мнением о соперничестве английских и зарубежных тренеров в Премьер-лиге.
«Считаю, что на данный момент в АПЛ недостаточно британских менеджеров. Есть много топовых иностранных специалистов, но мы забываем о национальной школе. Если вы не получаете шанс, как вы покажете себя? Сложно показать, что вы можете работать с талантливой командой», – заявил Гиггз Daily Mail.
- Валлиец исполнял обязанности главного тренера «МЮ» в течение четырех игр после увольнения Дэвида Мойеса.
- Из 20 клубов АПЛ 13 возглавляют иностранцы.
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