Легенда «МЮ» Райан Гиггз: «В АПЛ слишком много иностранных тренеров»

Завершивший карьеру в 2014 году полузащитник поделился мнением о соперничестве английских и зарубежных тренеров в Премьер-лиге.

«Считаю, что на данный момент в АПЛ недостаточно британских менеджеров. Есть много топовых иностранных специалистов, но мы забываем о национальной школе. Если вы не получаете шанс, как вы покажете себя? Сложно показать, что вы можете работать с талантливой командой», – заявил Гиггз Daily Mail.

Валлиец исполнял обязанности главного тренера «МЮ» в течение четырех игр после увольнения Дэвида Мойеса.

Из 20 клубов АПЛ 13 возглавляют иностранцы.

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