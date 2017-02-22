Eurosport

Легенда «МЮ» Райан Гиггз: «В АПЛ слишком много иностранных тренеров»

Гиггз: «В АПЛ слишком много иностранных тренеров»
Eurosport

22 мин. назад

Валлиец переживает за местных специалистов.

Завершивший карьеру в 2014 году полузащитник поделился мнением о соперничестве английских и зарубежных тренеров в Премьер-лиге.

«Считаю, что на данный момент в АПЛ недостаточно британских менеджеров. Есть много топовых иностранных специалистов, но мы забываем о национальной школе. Если вы не получаете шанс, как вы покажете себя? Сложно показать, что вы можете работать с талантливой командой», – заявил Гиггз Daily Mail.

  • Валлиец исполнял обязанности главного тренера «МЮ» в течение четырех игр после увольнения Дэвида Мойеса.
  • Из 20 клубов АПЛ 13 возглавляют иностранцы.

Все новости твоего любимого вида спорта

Все новости чемпионата Англии

Самый спортивный канал в телеграме

Залипаешь в соцсети и потолок? Скучно? Можно скачать приложение Eurosport Player

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Фантасмагорический забег лыжника из Венесуэлы, который не обгонит даже твою толстую одноклассницу

02:31
Популярные видео
Сила расстановки. Огненные вингеры «Ман Сити», будущий тренер «Барселоны» и старые конспекты Раньери
19 266 просмотровВчера в 00:02
Ассист Емелина, прыжок котяры Прайса и первая победа Жюльена в «Монреале»
 619 просмотров11 ч
А еще вам может понравиться