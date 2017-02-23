«Его спас Касильяс». Как тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перестал быть Особенным

Недавно в России вышла книга Диего Торреса «Моуринью. Особенный». К сожалению, издательство безответственно подошло к вопросам перевода и редактуры текста. Видимо, адаптацией книги занимались люди, которые мало знают о футболе. Именно поэтому Клюйверт стал Кликвертом, Модрич – Модриком, Райкард – Рихардом, а Йохан Кройф – Джоном Кройфом.

«Эксмо» должно быть стыдно за чудовищный перевод, но экземпляры «Особенного» по-прежнему лежат на прилавках книжных магазинов и стоят примерно 500 рублей.

Впрочем, оригинал тоже написан бездарно: Торрес перескакивает с одного момента на другой, опускается до банального пересказа матчей и меняет темы чуть ли не с каждого нового абзаца. Автор не скрепил фактуру связным текстом, поэтому чтение напоминает просмотр серий всех сезонов «Шерлока» в случайном порядке.

Чтобы сэкономить ваши деньги и поберечь нервы, Eurosport.ru собрал 10 лучших историй от журналиста, под микроскопом изучившего мадридскую карьеру Моуринью.

Примечание: Диего Торрес – явный хейтер Жозе, поэтому информация из книги легко может оказаться выдуманной или преувеличенной.

Звонок в «Барселону»

Осенью 2007-го произошли две важные вещи. Во-первых, Жозе Моуринью выгнали из «Челси». Во-вторых, Франк Райкард окончательно утратил контроль над «Барсой» Руководство каталонцев составило лонг-лист тренеров из пяти человек. Их проверили по десяти пунктам (от уважения к соперникам до готовности внедрить фирменный стиль), и в коротком списке остались только двое мужчин: Моур и Пеп.

Финальное решение принимал Йохан Кройф – об этом Особенному лично сообщил тогдашний президент «Барселоны» Лапорта. «Дайте мне поговорить с Кройфом! У Гвардиолы мало опыта, его возможное назначение – ошибка!» – кричал в трубку Моуринью.

Тогда Лапорта раскрыл карты и признался, что новым главным тренером «блауграны» будет Хосеп.

Спасение для «Бернабеу»

Вместо «Камп Ноу» Жозе отправился на «Сан-Сиро» и проработал там два сезона. В это время с ним неоднократно встречался гендиректор «Реала» Хосе Анхель Санчес: Моуринью покорил его харизмой, непосредственностью и взглядами на футбол.

Санчес убеждал Переса назначить Моура вместо Пеллегрини, но президент колебался. Решающим фактором стал полуфинал Лиги чемпионов-2009/10. Дело в том, что главный матч того розыгрыша проходил на «Бернабеу» (это право выбил предыдущий президент, Рамон Кальдерон), и Флорентино страшно волновался, что кубок на священной арене поднимет ненавистная «Барселона».

Жозе вместе с «Интером» избавил Переса от переживаний: каталонцы Гвардиолы были выбиты в полуфинале. Правда, итальянцы играли очень прагматично и трусливо, а «Барса» ехала в Милан на автобусе (спасибо вулкану Эйяфьядлайекюдль) и плохо подготовилась к матчу, но президент «Реала» проигнорировал эти обстоятельства.

Выбор был сделан: Флорентино Перес поверил в Моуринью.

Солярий в Вальдебебас

Жозе сразу делегировал проведение тренировок помощникам. Пока Айтор Каранка и Руи Фариа следили за игроками, Особенный торчал в офисе, но иногда делал исключения. В один из самых жарких дней Моур выбежал на открытую для журналистов тренировку и носился в упражнениях вместе с игроками. «В таком ритме вы сможете хоть завтра сыграть в финале ЛЧ», – шутили мадридцы, глядя как их тренер рисуется перед репортерами.

Но были и обратные примеры. Иногда Жозе запирал базу, выходил на запасное поле и растягивался на газоне, подложив под голову футболку. Первым не выдержал Ройстон Дренте:

– Мистер, что вы делаете?

– Восстанавливаю загар.

Вопросов больше не осталось.

Сорванный трансфер

После «Интера» у Жозе появилась мечта: стать таким же великим, как сэр Алекс Фергюсон. Из-за этого переговоры с «Мадридом» протекали довольно туго: Моуринью требовал, чтобы клуб не только выдал ему полномочия менеджера, но и гарантировал лояльность спортивных изданий.

Португальца сразу заверили, что 95% сайтов, газет и журналов подконтрольны «Реалу». Как ни странно, Жозе поверил. С пунктом про власть вышло сложнее: формально его наделили всеми полномочиями, но на практике, когда португалец попросил купить Угу Алмейду вместо Карима Бензема, тренеру посоветовали начать с трансферов суперзвезд.

Жозе был в ярости. Получалось, что он подводил Жорже Мендеша – суперагента, помогавшего и Моуринью, и Алмейде.

Новый король

Про Мендеша Особенный всегда говорил так: «Вы бы знали, сколько у него денег!» В конце концов игрокам «Реала» безумно надоела эта фраза, и они хохотали, когда слышали ее в очередной раз.

Моуринью сделал все, чтобы его импресарио достался личный офис на базе «Мадрида». Там португальский агент принимал гостей, вел переговоры и беседовал с Жозе. Футболисты «бланкос» быстро заметили, что Мендеш был единственным, с кем Моур вел себя покладисто и вежливо. Остальным, включая игроков, менеджеров и даже президента, Особенный если и не хамил, то выговаривал претензии в максимально дерзкой форме.

Постепенно Мендеш стал полноценным обитателем клубного штаба. После тренировок Моуринью требовал, чтобы футболисты подходили и пожимали агенту руку. Это не нравилось почти всем (кроме Роналду, Пепе и Марсело), но от рукопожатия отказывался только Икер Касильяс. «После победы на чемпионате мира я завоевал право говорить «нет», – объяснил голкипер. Неудивительно, что Икер бесил Моура сильнее всех.

Уже через несколько месяцев маразм окреп до того, что Особенный ввел особые правила посещения базы. Родители, девушки и агенты футболистов должны были уведомлять о визитах за три дня до прибытия. Единственным, на кого не распространялся этот регламент, был мегавлиятельный продюсер Жозе.

Крысиный подход

Летом 2010-го Моуринью привел в «Реал» Анхеля ди Марию – естественно, клиента агентства Жорже Мендеша. Но, к несчастью для Жозе, на позицию аргентинца претендовал Педро Леон – перспективный, скромный и помешанный на футболе парень. В «Мадриде» часто обсуждали, что Педро в свободное время ездил на фестивали, где ради удовольствия пинали мяч 24 часа подряд – чистое безумие.

Жозе элементарно уничтожил мадридскую карьеру Леона: сначала заточил его в запас, а потом при всей команде обвинил в эгоизме и тщеславии. Когда история из раздевалки попала к инсайдерам, Моур предложил Педро провести совместную пресс-конференцию. Правда, перед ней они сели и разобрали ответы на все возможные вопросы. Доверчивый Леон произнес все, что от него потребовал тренер, и после брифинга журналисты хвалили Жозе за проявление авторитета и блестящее разруливание конфликта.

Но Педро все равно остался на лавке. Там рядом с ним сидел Кака – еще один несчастный претендент на место Ди Марии.

Телохранитель

В середине сезона-2010/11 «Реал» играл на Кубок Короля с «Леванте». На фланге защиты в этой скромной команде бегал Асьер дель Орно – латераль, знакомый Моуринью по «Челси». Но в тот раз Особенный сделал испанца мишенью: на протяжении всего первого матча Жозе, не замолкая, оскорблял Асьера из технической зоны. Скамейка запасных «Реала» сидела в шоке: их тренер вел себя как распоследнее быдло.

«Реал» прошел в Кубке дальше, но в перерыве ответного матча Моуринью испытал жесточайшее унижение. Здоровенный защитник «Леванте» Серхио Бальестерос дождался Особенного в подтрибунном помещении, схватил за шею одной рукой и на метр поднял от пола.

Игрок кричал:

– Уважай нас! Ты будешь уважать нас? Говори, будешь или нет?!

Моур молчал, потому что уже еле дышал. На Бальестероса напрыгнули люди из мадридского штаба, и только тогда он отпустил врага. Португалец рухнул на землю, отдышался и побрел в раздевалку. На второй тайм Жозе вышел как ни в чем не бывало, но после той истории у него появился личный охранник.

«Ваш клуб – дерьмо»

Получив пять мячей от «Барсы», Моуринью стал другим. Он ушел в себя и общался с коллегами по «Реалу» просто возмутительно: например, регулярно хамил поварам и врачам. Сильнее всех от португальского тренера досталось его врагу в клубе, директору Хорхе Вальдано. Еле выиграв у «Севильи» (1:0, последний матч 2010 года), Особенный при всей команде заявил:

" Мне говорили, ваш клуб благородный, но ваш клуб – полное дерьмо "

В тот момент в раздевалке находился заместитель Вальдано, который, конечно, передал суть начальнику. Казалось, что Моуринью добивается быстрого увольнения без компенсации, но «Реал» медлил с этим шагом. Ближе всего к отставке Жозе был после встречи с «Малагой» – тогда он как раз сказал, что на месте Пеллегрини (тренера «анчоусов») не пошел бы в такой мелкий клуб, провалившись в Мадриде. «Я бы выбрал хорошую команду в Англии или Италии», – уколол Моур, еще не понимая, к чему приведет его троллинг.

Флорентино Перес и некоторые члены совета директоров озверели и заставили Жозе извиниться. Особенный сделал это очень своеобразно: «Если вы спросите у тренера топ-клуба, пошел бы он когда-нибудь в «Малагу», вам ответят: «Да, конечно». Но это ложь – никто туда не пойдет. Я сказал те слова от чистого сердца, но в нашем мире так нельзя. Если надо, я принесу извинения».

У руководителей «Реала» не нашлось ответных аргументов. Жозе оставили в покое до конца сезона.

Серпентарий

Весь первый сезон Моуринью в Мадриде – сплошная грязь. По версии Диего Торреса, Особенный занимался жуткими вещами. Вот лишь некоторые из них:

Запрещал игрокам общаться с журналистами (молчание было бессрочным);

Требовал, чтобы футболисты ныли в микст-зонах о слепых судьях и некорректно составленном расписании. Некоторые подчинялись;

Втирал группе игроков, как хорошо им будет играться без Роналду. Видимо, так он пытался их мотивировать, потому что Криштиану был клиентом Мендеша и даже теоретически не мог выпасть из состава;

Произнес удивительную фразу: «Мой сын плакал после 0:5 от «Барселоны». Теперь вы должны выиграть, чтобы сын мной гордился». Это как минимум странная установка для подавленных игроков, переживших каталонский кошмар;

Никому не доверял и повсюду искал предателей. Чаще других доставалось Касильясу из-за его девушки, журналистки Сары Карбонеро.

Дебютный год в Испании закончился выходом в полуфинал Лиги чемпионов и победой в Кубке Короля. Тот трофей сохранил Моуру должность, причем в команде считали, что заслуги португальца в этом нет. Героем финала против «Барсы» стал Касильяс, отразивший сложнейший удар Иньесты. «Икер просто спас Жозе», – говорили не под диктофон одноклубники вратаря.

Тихий уход

Главы о двух других сезонах Моура повторяют друг друга: по версии Диего Торреса, Особенный только и делал, что плел интриги, ссорил футболистов между собой и закатывал сцены руководству.

Развязка случилась весной 2013-го, когда сэр Алекс объявил о выходе на пенсию. Моуринью узнал об этом из интернета и сразу же набрал номер Мендеша. Агент был уже бессилен: преемником Ферги стал Дэвид Мойес. Жозе открывал личный список титулов, затем смотрел на резюме шотландца (ноль наград), а после этого рыдал в трубку, осознавая, что Фергюсон выбрал не его.

В агентстве Мендеша для Моура придумали красивую сказку. Жозе с гордым видом заявил, что заранее знал обо всем лично от Ферги, но не мог пойти в «МЮ», потому что уже пообещал поставить подпись под контрактом с «Челси». К чести сэра Алекса, он не казнил португальца и не сказал журналистам, что байка про «заранее знал» – гнусная ложь.

Прощание Жозе с «Реалом» было бесконечно унылым. До последнего матча португалец не выходил к футболистам две недели, потому что страдал из-за депрессии, связанной с неназначением в «МЮ». Когда Моуринью наконец объявился, про его внешний вид говорили так: «Он похож на голограмму».

Пиком страданий Жозе в Мадриде стал матч за Кубок Короля-2012/13 против «Атлетико». Игра проходила на «Бернабеу», и Перес догадывался, что шансов на триумф мало. Президент поднял цены на билеты, так что на трибунах виднелись свободные места. Зрители увидели безвольный «Реал», проигравший дерби и трофей в дополнительное время – 1:2.

«Это мой худший сезон в карьере», – мрачно произнес Жозе. Из Мадрида он уезжал уже не Особенным.

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