AFP

Полузащитник «Арсенала» Санти Касорла пропустит остаток сезона

Касорла пропустит остаток сезона
Eurosport

49 мин. назад

Сроки восстановления испанца от травмы затянулись.

Касорла травмировал лодыжку в матче Лиги чемпионов против Лудогорца (6:0), который состоялся 19 октября 2016 года. С тех пор 32-летний испанец на поле не появлялся.

Ожидалось, что в марте игрок вернется в строй, но медицинский штаб «канониров» даст Касорле время для восстановления до конца сезона, сообщает Sky Sports.

  • В сезоне-2016/17 Касорла провел за «Арсенал» 11 матчей, забил 2 мяча и сделал 3 ассиста.
  • «Канониры» занимают четвертое место в таблице АПЛ с 50 очками в 25 играх.

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