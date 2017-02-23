Форвард «Лестера» Джейми Варди: «Вообще не жалею, что отказал «Арсеналу»

30-летний футболист заверил, что все «лисы» поддерживают главного тренера Клаудио Раньери, несмотря на провальный сезон.

«Жалею ли я что, не перешел в «Арсенал»? Никоим образом – наша команда едина. Все знают, где мы оказались, но никто этого не хотел. Сейчас ситуация в таблице выглядит не очень хорошо, но амбициозным людям нужно пройти через падение на дно.

Я безапелляционно заявляю, что каждый человек в «Лестере» поддерживает Клаудио Раньери. Мы помним, что он сотворил в прошлом году. По какой-то причине в этом сезоне все не складывается должным образом, но мы должны найти выход: все вместе и каждый по отдельности, включая тренера и персонал», – цитирует Варди Daily Mail.

«Арсенал» пытался приобрести Варди после сезона-2015/16.

После 25 туров АПЛ действующие чемпионы находятся в 1 очке от зоны вылета.

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