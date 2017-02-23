AFP
Mundo Deportivo: «Барселона» подождет отставки Арсена Венгера, чтобы подписать Эктора Бельерина
Каталонцы знают, что сделает защитника «Арсенала» более сговорчивым.
«Блауграна» летом намерена усилить позицию правого фулбека, и главной трансферной целью «сине-гранатовых» стал 21-летний «канонир». Руководство уверено, что Эктору не составит труда приспособиться к стилю «Барселоны», поскольку первые шаги он делал в футбольной школе каталонцев.
В ноябре Бельерин продлил контракт с «Арсеналом» до 2023 года, но в «Барсе» рассчитывают, что Эктор с охотой сменит клуб в случае вероятного ухода Арсена Венгера, передает Mundo Deportivo.
- Бельерин перешел в «Арсенал» из «Барселоны» в 16-летнем возрасте за 500 тысяч евро.
- Сейчас Transfermarkt оценивает Эктора, которому в марте исполнится 22 года, в 25 миллионов.
- В составе «канониров» Бельерин выиграл Кубок Англии-2014/15 и два Суперкубка Англии (2014, 2015).
- В сезоне-2016/17 испанец отыграл 25 матчей.
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