AFP

Mundo Deportivo: «Барселона» подождет отставки Арсена Венгера, чтобы подписать Эктора Бельерина

Mundo Deportivo: «Барселона» подождет отставки Венгера, чтобы подписать Бельерина
Eurosport

28 мин. назад

Каталонцы знают, что сделает защитника «Арсенала» более сговорчивым.

«Блауграна» летом намерена усилить позицию правого фулбека, и главной трансферной целью «сине-гранатовых» стал 21-летний «канонир». Руководство уверено, что Эктору не составит труда приспособиться к стилю «Барселоны», поскольку первые шаги он делал в футбольной школе каталонцев.

В ноябре Бельерин продлил контракт с «Арсеналом» до 2023 года, но в «Барсе» рассчитывают, что Эктор с охотой сменит клуб в случае вероятного ухода Арсена Венгера, передает Mundo Deportivo.

  • Бельерин перешел в «Арсенал» из «Барселоны» в 16-летнем возрасте за 500 тысяч евро.
  • Сейчас Transfermarkt оценивает Эктора, которому в марте исполнится 22 года, в 25 миллионов.
  • В составе «канониров» Бельерин выиграл Кубок Англии-2014/15 и два Суперкубка Англии (2014, 2015).
  • В сезоне-2016/17 испанец отыграл 25 матчей.

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