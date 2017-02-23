Руководство «Лестера» разорвало контракт с главным тренером Клаудио Раньери.

«Статус Раньери в качестве самого успешного тренера в истории «Лестера» вопросам не подлежит. Но результаты на внутренней арене в нынешнем сезоне поставили положение клуба в Премьер-лиге под угрозой, и руководство почувствовало необходимость смены тренера.

Решение – безусловно мучительное, но оно наилучшим образом отвечает интересам клуба», – говорится в заявлении чемпионов Англии.

Ранее Daily Mail сообщил, что решение было принято после поражения от «Севильи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2).

Клаудио Раньери привел «Лестер» к первому в истории чемпионству в мае 2016 года.

Спустя 9 месяцев «лисы» оказались в одном очке от зоны вылета. В последних 9 официальных матчах команда Раньери одержала 1 победу при 7 поражениях.

7 февраля «Лестер» выразил официальную поддержку Раньери.

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