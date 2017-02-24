«Улыбайся, дружище». Почему изгнание Клаудио Раньери – это честно и красиво

Отставка Клаудио Раньери получилась внезапной, как инфаркт: его уволили через сутки после самой достойной (по счету) игры в 2017 году. Естественно, Вишай Шривадданапрабха сразу стал суперзлодеем – его обвинили в цинизме, жестокости и подлости. К истерике подключился даже ангел-хранитель «Лестера» Гари Линекер, назвавший решение руководства непростительным и несвоевременным.

Тоньше всех ситуацию прочувствовал Жозе Моуринью, написавший в инстаграме: «Чемпион Англии и тренер года ФИФА уволен. Таков современный футбол. Улыбайся, дружище. Никто не сможет стереть историю, которую ты написал».

Если абстрагироваться от дестркутивного романтического бреда, станет ясно: «Лестер» все сделал правильно и дальновидно.

Ниже – две ключевые причины, почему Клаудио заслуженно покинул пост именно сейчас.

Во-первых, менеджеры «лис» сберегли ему состав. Прощание с Канте – не проблема: вместо него взяли Ндиди. Атака и вовсе усилилась – 49,5 млн евро улетели на Мусу и Слимани. По итогам последних трансферных окон тайские владельцы ушли в минус на 25 млн евро и обеспечили «Лестеру» десятую обойму в лиге (по версии Transfermarkt). Вывод: если игроки остались такими же (даже лучше), а до зоны вылета – одно очко, то виноват тренер. Иначе тут быть не может.

Просто представьте, что чемпионского сезона не было, а теперь взгляните на последние 9 матчей «Лестера»: 7 поражений, 3 разгрома, унизительный вылет из Кубка от команды третьего дивизиона (38 минут – в большинстве), чудовищный по содержанию матч против «Севильи» и 10 часов без голов в АПЛ. Вы бы оставили такого гениального коуча, который не в состоянии отрегулировать ни атаку, ни оборону?

Но самая важная причина для расторжения контракта – вторая. Убийственное расставание сделало из Раньери жертву. Его жалеют, ему сочувствуют, его поддерживают. Строго говоря, он ушел королем. Текущее 17-е место в АПЛ мало чем отличается от условного девятого (окей, деньгами за телеправа, но «Лестер» переживет), а в Лиге чемпионов англичане имеют нормальные шансы на проход.

Задумайтесь об альтернативном сценарии: Раньери оставляют, и «Лестер» с грохотом вылетает сначала из ЛЧ, а потом из Премьер-лиги. Вот это – настоящий конец сказки, как в карикатуре Омара Момани.

Но боссы «Лестера» поступили крайне мудро. Их решение – отставка во спасение: Клаудио сохранил репутацию и получил овации, а его команда уже вряд ли будет играть хуже, чем при нем.

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