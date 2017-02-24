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The Telegraph: Гус Хиддинк или Крэйг Шекспир примут «Лестер» после ухода Клаудио Раньери

The Telegraph: Хиддинк или Шекспир примут «Лестер» после ухода Раньери
Eurosport

45 мин. назад

Руководство экстренно ищет нового главного тренера.

Боссы «Лестера» рассматривают в качестве замены до конца сезона уволенному Клаудио Раньери помощника итальянца Крэйга Шекспира или голландца Гуса Хиддинка.

Кандидатом считается и уволенный из «Лестера» в 2015 году Найджел Пирсон, пишет The Thelegraph.

  • «Лестер» проиграл семь из девяти последних матчей, в том числе и «Севилье» в Лиге чемпионов (1:2).
  • Раньери спас клуб от вылета в сезоне-2015/16, выиграл чемпионат Англии годом спустя и вывел команду в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе.

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