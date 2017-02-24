Reuters

Sky Sports: лидеры «Лестера» повлияли на отставку Клаудио Раньери

Sky Sports: лидеры «Лестера» повлияли на отставку Раньери
Eurosport

41 мин. назад

Герои сказки отреклись от ее автора.

После поражения от «Севильи» в Лиге чемпионов (1:2) игроки «Лестера» были встревожены ситуацией в команде и пожаловались на Клаудио Раньери на встрече с владельцами клуба. Эту информацию сообщили источники британского Sky Sports.

  • В четверг 23 февраля «Лестер» сообщил об увольнении Клаудио Раньери.
  • Раньери спас клуб от вылета в сезоне-2015/16, выиграл чемпионат Англии годом спустя и вывел команду в плей-офф.

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