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Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью: «Никто не сотрет историю, написанную Клаудио Раньери»

Моуринью: «Никто не сотрет историю, написанную Раньери»
Eurosport

37 мин. назад

Особенный поддержал чемпиона Англии.

Португалец выразил уважение уволенному коучу.

«Чемпион Англии и лучший тренер года ФИФА уволен. Таков уж современный футбол, Клаудио. Продолжай улыбаться, друг. Никто не сотрет написанную тобой историю».

  • «Лестер» уволил Раньери после поражения от «Севильи» в Лиге чемпионов – 1:2.
  • Чемпионы АПЛ занимают 17-е место с 21 баллом.

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