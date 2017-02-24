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Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью: «Никто не сотрет историю, написанную Клаудио Раньери»
Особенный поддержал чемпиона Англии.
Португалец выразил уважение уволенному коучу.
«Чемпион Англии и лучший тренер года ФИФА уволен. Таков уж современный футбол, Клаудио. Продолжай улыбаться, друг. Никто не сотрет написанную тобой историю».
- «Лестер» уволил Раньери после поражения от «Севильи» в Лиге чемпионов – 1:2.
- Чемпионы АПЛ занимают 17-е место с 21 баллом.
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