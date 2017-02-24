«Необдуманное и предательское решение, черная неблагодарность». Линекер – об увольнении Раньери

«После всего, что сделал Раньери для «Лестера», уволить его сейчас – это уму непостижимо, непростительно и мучительно грустно».

Позже Линекер выплеснул эмоции в интервью ВВС.

«Лестер» занимает приемлемую позицию в Лиге чемпионов и не находится в зоне вылета в чемпионате. С учетом магии прошлого сезона Раньери точно заслуживал больше времени.

То, как абсолютно все поддерживали «Лестер» в прошлом сезоне, – это то, чего я никогда прежде не видел в футболе. Просто так взять и выбросить все это – это необдуманное, предательское и ошеломляющее решение, черная неблагодарность.

Руководство должно было возвести памятник в честь Раньери, а не увольнять его».

Линекер начинал карьеру в «Лестере» и провел за «лис» 216 официальных матчей.

В декабре 2015 года Линекер пообещал провести эфир Match of the Day в нижнем белье, если «Лестер» станет чемпионом, и исполнил обещание в августе 2016 года.

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