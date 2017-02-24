Тренер «МЮ» Жозе Моуринью пришел на пресс-конференцию в футболке с инициалами Клаудио Раньери

На пресс-конференцию Моуринью надел футболку «МЮ», на которую были нанесены инициалы Раньери.

«Это дань уважения тому, кто принес в Премьер-лигу самую красивую историю. Он заслуживает того, чтобы «Лестер» назвал стадион в его честь.

Нечто подобное я пережил с «Челси». Когда меня уволили в качестве чемпиона я думал, что это очень негативная история. Но даже она не сравнится с тем, что случилось с Клаудио», – сказал Жозе.

В четверг 23 февраля «Лестер» сообщил об увольнении Клаудио Раньери.

Раньери выиграл чемпионат Англии-2015/16 и вывел команду в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе.

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