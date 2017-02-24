«Вчера моя мечта умерла». Клаудио Раньери – об увольнении из «Лестера»

«Вчера моя мечта умерла. После эйфории от прошлого сезона и чемпионства в Премьер-лиге все, о чем я мечтал, было оставаться в «Лестере» – в клубе, который я полюбил на всю жизнь. К сожалению, это не сбылось.

Прежде всего, хочу поблагодарить «Лестер». Это приключение было восхитительным и навсегда останется со мной. Спасибо всем журналистам и медиа, которые оставались с нами и с удовольствием освещали величайший сюжет в истории футбола.

От всего сердца благодарю всех членов клуба, всех футболистов и персонал, всех, кто стал частью нашего достижения. Но больше всего хочу поблагодарить болельщиков. Вы впустили меня в свои сердца с первого же дня и полюбили. Я тоже полюбил вас.

Никто никогда не отнимет у нас то, что мы совершили. Надеюсь, вы вспоминаете это каждый день и улыбаетесь также, как и я. Это было время чудес и счастья, которые я никогда не забуду.

Для меня было честью и удовольствием стать чемпионом вместе с вами», – говорится в заявлении Раньери.

В мае 2016 года Раньери привел «Лестер» к победе в чемпионате Англии.

Спустя 9 месяцев итальянец покинул клуб, оставив его в 1 очке от зоны вылета.

Таблица АПЛ

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