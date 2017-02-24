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Владелец «Лестера»: «У нас миллион проблем, и руководство делает все, чтобы спасти клуб»

Владелец «Лестера»: «У нас миллион проблем, и руководство делает все, чтобы спасти клуб»
Eurosport

57 мин. назад

Вслед за Клаудио Раньери Вичай Сривадханапрабха расстался еще и с инстаграмом.

«Благодарю подписчиков за понимание и поддержку в любых ситуациях. То, что вы видите, только одна из сторон клуба, которую мы можем продемонстрировать публично.

Руководство делает все, что в его силах. Наши дела не ограничиваются одной единственной проблемой. Нам нужно сделать миллион дел, чтобы спасти клуб.

Вы, болельщики, сделали все, что могли. Я бы хотел воспользоваться этой кризисной ситуацией, чтобы поблагодарить вас. Я понимаю ваши чувства. Я очень высоко ценю, что болельщики по-прежнему любят клуб и относятся к нам с пониманием.

Спасибо и тем, кто постоянно шлет жалобы мне и руководству. Я понимаю вашу позицию. Прошу с уважением отнестись к моим решениям. Я никогда не позволю «Лестеру» утонуть.

За семь лет работы я делал клуб лучше и лучше во всех компонентах. Нет смысла говорить о деньгах. Вы это видите. Все деньги вернулись и пошли на всестороннее развитие клуба.

Я бы хотел воспользоваться возможностью и попрощаться с инстаграмом. Здесь вы меня больше не увидите, чего вы и хотели», – говорится в заявлении главы «Лестера».

  • «Лестер» стал чемпионом Англии-2015/16, но спустя 9 месяцев оказался в шаге от зоны вылета.
  • 23 февраля Клаудио Раньери был отправлен в отставку.

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