За вторую половину 2016-го «Арсенал» получил прибыль в 15 миллионов евро

«Арсенал» подвел финансовые итоги второй половины 2016 года, завершившегося 30 ноября. Доходы лондонского клуба выросли до 225,5 млн евро в сравнении со 186,3 млн евро, заработанными в 2015-м.

Несмотря на рекордные трансферные затраты (101,2 млн евро) клуб остался в плюсе. Итоговая прибыль «Арсенала» составила 14,9 млн евро до уплаты налогов, в то время как год назад клуб понес убытки в 6,2 млн евро, сообщает официальный сайт «канониров».

После 25 туров АПЛ «Арсенал» занимает 4-е место, отставая на 10 очков от «Челси».

Команда Арсена Венгера рискует в седьмой раз подряд вылететь на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре с «Баварией» «канониры» проиграли со счетом 1:5.

Турнирная таблица АПЛ

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