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Сеск Фабрегас, Педро и Диего Коста принесли «Челси» победу над «Суонси»
В матче 26-го тура чемпионата Англии «Челси» дома переиграл «Суонси» – 3:1.
Голы:
1:0 – Сеск Фабрегас, 19'
1:1 – Фернандо Льоренте, 45+2'
2:1 – Педро, 72'
3:1 – Диего Коста, 84'
- После этого матча лондонский клуб остался на первом месте с 63 очками.
- Валлийцы поднялись на 15-ю позицию, опережая команды из зоны вылета на два балла.
- В следующем туре АПЛ «Суонси» 4 марта примет «Бёрнли», матч начнется в 18:00 по московскому времени.
- «Челси» на выезде сыграет с «Вест Хэмом», стартовый свисток – 6 марта в 23:00 по Москве.
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