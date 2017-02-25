Eurosport

Сеск Фабрегас, Педро и Диего Коста принесли «Челси» победу над «Суонси»

Сеск, Педро и Коста принесли «Челси» победу над «Суонси»
Eurosport

47 мин. назад

В матче 26-го тура чемпионата Англии «Челси» дома переиграл «Суонси» – 3:1.

«Челси» – «Суонси» – 3:1

Голы:

1:0 – Сеск Фабрегас, 19'

1:1 – Фернандо Льоренте, 45+2'

2:1 – Педро, 72'

3:1 – Диего Коста, 84'

  • После этого матча лондонский клуб остался на первом месте с 63 очками.
  • Валлийцы поднялись на 15-ю позицию, опережая команды из зоны вылета на два балла.
  • В следующем туре АПЛ «Суонси» 4 марта примет «Бёрнли», матч начнется в 18:00 по московскому времени.
  • «Челси» на выезде сыграет с «Вест Хэмом», стартовый свисток – 6 марта в 23:00 по Москве.

Таблица чемпионата Англии

Календарь и результаты чемпионата Англии

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Молчанине Овечкина и Кузнецова не помешало «Вашингтону» одержать 13-ю победу подряд

02:37
Популярные видео
Худобин сбил короны с игроков «Лос-Анджелеса», отразив 27 бросков
 815 просмотровВчера в 13:04
Бурмистров и Анисимов набрали 3 очка в дикой перестрелке «Аризоны» и «Чикаго»
 749 просмотровВчера в 13:00
А еще вам может понравиться