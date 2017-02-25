Eurosport

Игрокам «Борнмута» выдали оранжевые очки, помогающие уснуть

Игрокам «Борнмута» выдали оранжевые очки, помогающие уснуть
Eurosport

18 мин. назад

Больше никаких бессонных ночей.

Клубные врачи раздали игрокам специальные очки, призванные побороть их нежелание спать. Устройства оснащены янтарными линзами, что уменьшит голубое излучение от различных мобильных устройств.

Главный тренер «вишен» Энди Хау уже опробовал очки на себе.

  • «Борнмут» в 25 турах АПЛ набрал 26 очков и занимает 14-е место в таблице.
  • В 26-м туре «вишни» сыграют на выезде с «Вест Бромвичем».

Турнирная таблица АПЛ

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Молчанине Овечкина и Кузнецова не помешало «Вашингтону» одержать 13-ю победу подряд

02:37
Популярные видео
Худобин сбил короны с игроков «Лос-Анджелеса», отразив 27 бросков
 763 просмотровВчера в 13:04
Бурмистров и Анисимов набрали 3 очка в дикой перестрелке «Аризоны» и «Чикаго»
 702 просмотровВчера в 13:00
А еще вам может понравиться