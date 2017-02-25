Eurosport
Игрокам «Борнмута» выдали оранжевые очки, помогающие уснуть
Больше никаких бессонных ночей.
Клубные врачи раздали игрокам специальные очки, призванные побороть их нежелание спать. Устройства оснащены янтарными линзами, что уменьшит голубое излучение от различных мобильных устройств.
Главный тренер «вишен» Энди Хау уже опробовал очки на себе.
- «Борнмут» в 25 турах АПЛ набрал 26 очков и занимает 14-е место в таблице.
- В 26-м туре «вишни» сыграют на выезде с «Вест Бромвичем».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте