The Times: Варди и еще 3 игрока «Лестера» присутствовали на встрече, решившей судьбу Раньери

Судьба Клаудио Раньери была определена после гостевого поражения «Лестера» в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов от «Севильи» (1:2). По окончании матча в одном из отелей Севильи состоялась встреча между руководством и несколькими футболистами, на которой клуб решил расстаться с итальянским специалистом.

Как стало известно The Times, на встрече присутствовали капитан команды Уэс Морган, форвард Джейми Варди, вратарь Каспер Шмейхель и полузащитник Марк Олбрайтон.

Раньери привел «Лестер» к первому в истории чемпионству в сезоне-2015/16, а спустя 9 месяцев оставил команду в одном очке от зоны вылета.

За сутки до отставки Раньери Джейми Варди уверял, что вся команда поддерживает главного тренера.

После увольнения Раньери только Шмейхель в социальных сетях поблагодарил итальянца за успехи «Лестера».

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