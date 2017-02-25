AFP
The Times: Варди и еще 3 игрока «Лестера» присутствовали на встрече, решившей судьбу Раньери
Стали известны подробности отставки итальянца.
Судьба Клаудио Раньери была определена после гостевого поражения «Лестера» в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов от «Севильи» (1:2). По окончании матча в одном из отелей Севильи состоялась встреча между руководством и несколькими футболистами, на которой клуб решил расстаться с итальянским специалистом.
Как стало известно The Times, на встрече присутствовали капитан команды Уэс Морган, форвард Джейми Варди, вратарь Каспер Шмейхель и полузащитник Марк Олбрайтон.
- Раньери привел «Лестер» к первому в истории чемпионству в сезоне-2015/16, а спустя 9 месяцев оставил команду в одном очке от зоны вылета.
- За сутки до отставки Раньери Джейми Варди уверял, что вся команда поддерживает главного тренера.
- После увольнения Раньери только Шмейхель в социальных сетях поблагодарил итальянца за успехи «Лестера».
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