Сеск, крой. 3 испанца выжали победу для «Челси»

«Челси» – самая итальянская из всех испанских команд. В старте на матч со «Суонси» вышло аж пять мужчин из сборной La Furia Roja. Самым интересным был выбор Конте между Фабрегасом и Матичем. Обычно алленаторе колеблется при ставке на одного и оставлении в запасе другого по понятным причинам. Если Антонио хочет чаще владеть мячом и вскрывать плотную оборону четкими лонгболами, то выбирает Сеска. Если понимает, что придется посидеть в защите – Неманья, поднимайся, ты в основе.

Привычный стартовый навал «Челси» никак не ошеломил «лебедей». Пол Клемент слишком хорошо готовит своих к матчам, чтобы не признавать силу соперника. «Синие» выбрали мишенью левый фланг – туда постоянно кренил нападение Азар, а Алонсо подключался вперед чаще Мозеса. Цель лондонцев ясна – быстрый гол, подавление воли врага и легкие три очка. На «Стэмфорд Бридж» мы видели такое уже столько раз, что даже скучно. Нотону было сложно без подстраховки, поэтому хозяева моментально вкручивались к лицевой линии и высекали огонь из искры.

Передачи на вторую волну тоже привычны для «Челси», отчасти для этого и выходит в старте Сеск. Он четко разобрался с защитниками на 19-й минуте, положил первый мяч и чудом не забил еще один 480 секунд спустя. Больше лондонцы в створ в первом тайме не стреляли, хотя регулярно взвинчивали скорость – отсюда взялись две желтые карточки. Нотону и Ульссону (что характерно, двум крайним защитникам) надоело постоянное движение в их зонах, поэтому они и шли в жесткие подкаты.

А потом случился гол «Суонси». Это было самым удивительным и нелогичным моментом всей игры. 45 минут болельщики жалели Сигурдссона – поразительный и тонкий футболист оставался без мяча всю первую половину, но в компенсированное время сделал заброс к воротам, а Мозес упустил Льоренте.

В этом основная беда «Челси» – в вере в убийство. Они постоянно забивают с первого же момента и делают смертельный захват любому, кто подойдет к воротам. Возможно, в разрушении, а не в создании опасных ударов в створ и скрывается тот X-фактор, который даст шанс в борьбе за титул и «Сити», и «Тоттенхэму».

Когда «синие» играют очевидно лучше соперника, они тихонько крадутся в чужой штрафной и кружат стервятниками там, вместо резких проходов к воротам. Азар, Педро и Коста постоянно рвутся к лицевой, но не простреливают вдоль ленточки, а отдают под себя, чтобы мяч в сетку положил кто-то более свободный, чем они. В такой воздушности остается красота игры, но почти исключается тупой навал на ворота, когда вместо ажурности нужны просто голы и очки.

После перерыва «Челси» перевез вещи на чужую треть поля, Азар и Сеск создали два турбомомента, но не забили ни с одного. Тут и включилась плотная оборона валлийцев. Сидящий на карточке Нотон стал неожиданно легко оставлять без мяча Алонсо с бельгийской десяткой, а в остальные зоны у ворот Фабианьского подтянулись лишние игроки «Суонси». Свободного пространства для забеганий Педро, Азара, Косты и Фабрегаса не осталось совсем, поэтому наблюдать за мучениями «Челси» было тяжело.

Первый же опасный удар после стартового навала помог Лондону. Никто не ожидал, что выстрел Педро станет таким коварным, но Фабианьский пропустил мяч под рукой и увидел его уже в сетке.

Хозяевам повезло – дождь, мокрое поле, точность испанского вингера, фейл голкипера – так получается не в каждой игре и даже не в каждой третьей. «Суонси» настроился на 1:1 и просто не знал, как действовать при отставании в счете. «Лебеди» и не были настроены на забивание мячей на «Стэмфорде», Клемент заставил их держать разницу, а гол Льоренте произошел больше случайно, чем после выверенной комбинации.

Коста забивал уже измученному и раздавленному «Суонси», чтобы точно исключить второй камбэк в матче. В этом весь «Челси» – владеть мячом (к концу игры процент вырос до цифры 66%), симпатично сооружать диагонали, но при этом уничтожать атаки соперника в их начале, в их придумке. Абсолютная смесь испанского и итальянского футбола, после вынужденной глобализации имени Антонио Конте на «Стэмфорд Бридж» не осталось ничего английского, за что поболели бы локальные фаны с запада Лондона.

Но победы нравятся всем, а выигрыш над «Суонси» оставил преимущество над вторым местом на уровне 11 очков. До конца чемпионата осталось 12 матчей, но такие преодоления себя заставляют поверить – нет в Премьер-лиге лучше команды, чем эти испанские машины с итальянскими мозгами.

«Челси» – «Суонси» – 3:1

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