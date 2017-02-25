«Я бы ничего не достиг без вас». Фрэнк Лэмпард вышел на поле и простился с болельщиками «Челси»

В матче 26-го тура Премьер-лиги «Челси» обыграл «Суонси» (3:1). В перерыве состоялось чествование легенды «синих» Фрэнка Лэмпарда, объявившего о завершении карьеры 2 февраля.

«По разным причинам у меня не было возможности попрощаться с вами должным образом, и я жалею об этом. Хочу поблагодарить клуб за то, что сегодня я все-таки сделал это.

Все мои особенные воспоминания, связанные с этим местом, – это наши общие воспоминания. Я переживаю их прямо сейчас. Я ничего этого не достиг бы без вас. Мы все ничего бы не добились без вас.

Я благодарен вам за все, и я люблю вас всех», – сказал Лэмпард в микрофон.

Лэмпард выступал за «Челси» в 2001-14 годах, провел 648 матчей и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 211 голов.

С «синими» Фрэнк завоевал 13 титулов, включая 3 чемпионства Англии и победу в Лиге чемпионов-2011/12.

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