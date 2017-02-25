Джейми Варди: «Слухи о моем влиянии на увольнение Клаудио Раньери – абсолютная ложь»

«Я писал и удалял фразы для этого поста бесчисленное количество раз. Я был обязан найти правильные и походящие слова для Клаудио.

Клаудио пользовался и всегда будет пользоваться моим полным уважением. Вместе с ним и с командой мы добились того, что казалось невозможным. Он поверил в меня в тот момент, когда не верило большинство людей, и за это я вечно буду ему признателен.

Появились спекуляции на тему, что я повлиял на увольнение Клаудио. Это абсолютно лживые, беспочвенные и ранящие до глубины души слухи. Единственное, в чем виновата наша команда, – это в плохих результатах, что мы все признали и в раздевалке, и на публике. Мы сделаем все, чтобы исправить ситуацию.

Я желаю Клаудио всего-всего наилучшего, что бы будущее не готовило для него. Спасибо тебе, Клаудио, за все», – написал Варди в инстаграме.

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