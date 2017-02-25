AFP

Джейми Варди: «Слухи о моем влиянии на увольнение Клаудио Раньери – абсолютная ложь»

Варди: «Слухи о моем влиянии на увольнение Раньери – абсолютная ложь»
Eurosport

1 час назад

Форвард «Лестера» опубликовал прощальный пост в честь тренера-чемпиона.

«Я писал и удалял фразы для этого поста бесчисленное количество раз. Я был обязан найти правильные и походящие слова для Клаудио.

Клаудио пользовался и всегда будет пользоваться моим полным уважением. Вместе с ним и с командой мы добились того, что казалось невозможным. Он поверил в меня в тот момент, когда не верило большинство людей, и за это я вечно буду ему признателен.

Появились спекуляции на тему, что я повлиял на увольнение Клаудио. Это абсолютно лживые, беспочвенные и ранящие до глубины души слухи. Единственное, в чем виновата наша команда, – это в плохих результатах, что мы все признали и в раздевалке, и на публике. Мы сделаем все, чтобы исправить ситуацию.

Я желаю Клаудио всего-всего наилучшего, что бы будущее не готовило для него. Спасибо тебе, Клаудио, за все», – написал Варди в инстаграме.

Таблица АПЛ

Устали искать тексты на Eurosport.ru? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Молчанине Овечкина и Кузнецова не помешало «Вашингтону» одержать 13-ю победу подряд

02:37
Популярные видео
Велогонщики устроили жуткий массовый завал, который страшнее, чем в кино
1 526 просмотров7 ч
Худобин сбил короны с игроков «Лос-Анджелеса», отразив 27 бросков
 890 просмотровВчера в 13:04
А еще вам может понравиться