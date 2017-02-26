The Telegraph: «Лестер» ведет переговоры с Гусом Хиддинком

Голландец рассматривается боссами «лис», как идеальный кандидат, способный стабилизировать ситуацию в команде. «Лестер» планирует подписать с 70-летним специалистом контракт до конца сезона, чтобы решить все вопросы с позицией тренера по в неигровой период. Сам Хиддинк не готов принять предложение, считает The Telegraph.

Гус не работает с лета 2016 года. Его последним клубом был «Челси», который он принял на полгода после отставки Жозе Моуринью.

Еще один кандидат на пост тренера «Лестера» – португалец Витор Перейра, работающий в «Мюнхене-1860».

Раньери был уволен 23 февраля.

На следующий день Sky Sports сообщил, что на отставку итальянца повлияли ведущие футболисты «Лестера».

Таблица английской Премьер-лиги

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