Жозе Моуринью: «Чемпионство Клаудио Раньери значит больше, чем мои три с «Челси»

На пресс-конференции, посвященной финалу Кубка Англии, португалец вернулся к теме увольнения Клаудио Раньери и дал итальянцу несколько советов.

«Такое происходит с тренерами, и мы не можем делать драму. Мне помогает благодарность поклонников «Челси». Уверен, что с Раньери будет тоже самое. Его титул значит больше, чем мои три с «Челси», поэтому фанаты «Лестера» должны помнить о нем даже спустя 50 лет», – заявил Моуринью.

Португалец пошутил над нынешним главным гренером «Челси» Антонио Конте. «Считаю, Антонио стоит подумать, действительно ли он хочет стать чемпионом Англии в этом сезоне», – сказал португалец The Guardian, намекнув на свое увольнение в конце 2015 года после чемпионства с «синими».

Клаудио Раньери был уволен 23 февраля.

На следующий день Sky Sports сообщил, что на отставку итальянца повлияли ведущие футболисты «Лестера».

Таблица английской Премьер-лиги

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