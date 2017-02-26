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Жозе Моуринью: «Чемпионство Клаудио Раньери значит больше, чем мои три с «Челси»

Моуринью: «Чемпионство Раньери значит больше, чем мои три с «Челси»
Eurosport

35 мин. назад

Особенный не перестает поддерживать итальянца.

На пресс-конференции, посвященной финалу Кубка Англии, португалец вернулся к теме увольнения Клаудио Раньери и дал итальянцу несколько советов.

«Такое происходит с тренерами, и мы не можем делать драму. Мне помогает благодарность поклонников «Челси». Уверен, что с Раньери будет тоже самое. Его титул значит больше, чем мои три с «Челси», поэтому фанаты «Лестера» должны помнить о нем даже спустя 50 лет», – заявил Моуринью.

Португалец пошутил над нынешним главным гренером «Челси» Антонио Конте. «Считаю, Антонио стоит подумать, действительно ли он хочет стать чемпионом Англии в этом сезоне», – сказал португалец The Guardian, намекнув на свое увольнение в конце 2015 года после чемпионства с «синими».

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