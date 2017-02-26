AFP

«Лестер» опустился в зону вылета и потерял шансы на защиту титула АПЛ

«Лестер» опустился в зону вылета и потерял шансы на защиту титула АПЛ
Eurosport

31 мин. назад

Сказке конец.

Трагическое для фанатов «лис» событие произошло в 26-м туре. Благодаря победе над «Суонси» (3:1) «Челси» набрал 63 очка и за 12 матчей до завершения турнира оторвался от «Лестера» на 42 балла. Если «лисы» выиграют все оставшиеся туры АПЛ, то наберут максимум 39 очков.

В зону вылета «Лестер» упал после домашней победы «Кристал Пэлас» над «Мидлсбро». «Лисы» отстают от «орлов» на 1 балл, но имеют игру в запасе.

  • 27 февраля в матче 26-го тура «Лестер» примет дома «Ливерпуль».
  • После увольнения Клаудио Раньери руководить командой будет и.о. главного тренера Крэйг Шекспир.
  • От последнего места чемпионата Англии «Лестер» отделяют 2 очка.

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