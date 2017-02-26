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SFR Sport: «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предлагал за Диего Косту 107 миллионов евро

SFR Sport: «Тяньцзинь» предлагал за Косту 107 миллионов евро
Eurosport

1 минуту назад

Абрамовича такими цифрами не удивить.

Лондонский клуб сохранил форварда в зимнее трансферное окно, несмотря на желание бразильца покинуть «Челси» и солидное предложение из Китая. Фабио Каннаваро лично обращался к «синим» с просьбой отпустить нападающего в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Азиатская сторона предлагала лондонцам 107 миллионов евро компенсации.

«Челси» ответил отказом – категоричную позицию занял главный тренер команды Антонио Конте, который опроверг слухи о своем конфликте с Диего Костой и обозначил значимость этого футболиста в борьбе за золото чемпионата Англии.

  • «Челси» лидирует в английской Премьер-лиге (26 матчей и 63 очка).
  • Диего Коста забил 16 голов и сделал 7 ассистов в АПЛ-2016/17.
  • Форвард отличился в последней встрече с «Суонси» (3:1).

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