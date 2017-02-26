Reuters

«Тоттенхэм» разгромил «Сток» благодаря хет-трику Харри Кейна

«Тоттенхэм» разгромил «Сток» благодаря хет-трику Кейна
Eurosport

1 час назад

Матч 26-го тура чемпионата Англии завершился со счетом 4:0.

«Тоттенхэм» – «Сток» – 4:0

1:0 – Харри Кейн, 4’

2:0 – Харри Кейн, 32’

3:0 – Харри Кейн, 37’

4:0 – Деле Алли, 45+1'

  • В активе «Тоттенхэма» стало 53 очка, что помогло «шпорам» вернуться на второе место. «Сити» отстает на один балл, но имеет матч в запасе.
  • «Сток» остался на десятом месте с 32 очками.
  • Кейн оформил 3 хет-трика в девяти последних матчах «Тоттенхэма».

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