AFP

The Mirror: Алексис Санчес уведомил «Арсенал» о желании сменить клуб летом

The Mirror: Санчес уведомил «Арсенал» о желании сменить клуб летом
Eurosport

23 мин. назад

Чилийца не устраивает место в четверке.

Лучший бомбардир «Арсенала» Алексис Санчес уведомил руководство о желании сменить клуб ближайшим летом, несмотря на контракт, действующий до 2018 года, сообщил главный редактор раздела футбол The Mirror Джон Кросс.

Информацию подтвердил The Times: один из членов совета директоров на встрече с юными болельщиками «Арсенала» заявил, что уход Санчеса неизбежен.

  • Алексис выступает за «канониров» с июля 2014 года.
  • Санчес забил 17 голов в 25 матчах Премьер-лиги-2016/17.
  • В феврале чилийские болельщики объявили о проведении 1 марта марша с требованием ухода Санчеса из «Арсенала», поскольку, по их мнению, главной звезде Чили приходится в одиночку тащить команду.

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