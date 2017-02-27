The Sun: «Челси» заплатит 30 миллионов евро за 18-летнего уругвайца

«Синие» стали фаворитами в борьбе за нападающего «Данубио» и молодежной сборной Уругвая Хоакина Ардаиса. Переговоры между клубами уже начались, но официальный оффер из Лондона пока не приходил.

Потенциальная сделка оценивается в 30 миллионов евро, передает The Sun. «Челси» видит в Ардаисе потенциального преемника Диего Косты, который может покинуть «Стэмфорд Бридж» уже летом.

Помимо «Челси» интерес к 18-летнему форварду проявляют «Барселона», «Сити», «МЮ» и лиссабонский «Спортинг».

11 февраля Ардаис принес Уругваю победу на молодежном чемпионате Южной Америки, оформив дубль в решающей игре против Эквадора (2:1).

Клуб «Данубио» из Монтевидео известен тем, что здесь начинал карьеру лучший бомбардир чемпионата Франции-2016/17 Эдинсон Кавани.

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