Imago

The Sun: «Челси» заплатит 30 миллионов евро за 18-летнего уругвайца

The Sun: «Челси» заплатит 30 миллионов евро за 18-летнего уругвайца
Eurosport

50 мин. назад

Антонио Конте нашел замену Диего Косте.

«Синие» стали фаворитами в борьбе за нападающего «Данубио» и молодежной сборной Уругвая Хоакина Ардаиса. Переговоры между клубами уже начались, но официальный оффер из Лондона пока не приходил.

Потенциальная сделка оценивается в 30 миллионов евро, передает The Sun. «Челси» видит в Ардаисе потенциального преемника Диего Косты, который может покинуть «Стэмфорд Бридж» уже летом.

  • Помимо «Челси» интерес к 18-летнему форварду проявляют «Барселона», «Сити», «МЮ» и лиссабонский «Спортинг».
  • 11 февраля Ардаис принес Уругваю победу на молодежном чемпионате Южной Америки, оформив дубль в решающей игре против Эквадора (2:1).
  • Клуб «Данубио» из Монтевидео известен тем, что здесь начинал карьеру лучший бомбардир чемпионата Франции-2016/17 Эдинсон Кавани.

Таблица Премьер-лиги

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сумасшедший финиш командного спринта, на котором Устюгов был королем

02:00
Популярные видео
«Лос-Анджелес» удачно поохотился на «уток», пустив в цель 4 дроби
1 016 просмотров22 ч
Кросби с Малкиным замуровали «Филадельфию» классной шайбой и ассистом
2 452 просмотровВчера в 09:20
А еще вам может понравиться