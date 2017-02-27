Фанаты «Кристал Пэлас» отвандалили автобус своей команды, спутав его с транспортом «Мидлсбро»

«Мидлсбро» приехал на матч 26-го тура АПЛ к конкуренту в борьбе за выживание.

Болельщики «Кристал Пэлас» хотели устроить психологическую атаку на гостей: они выследили автобус «Мидлсбро» на парковке, и утром перед матчем с помощью баллончиков написали на нем «Crystal Palace FC».

Но эффектная акция провалилась. Бедный автобус принадлежал «Кристал Пэлас», игроки которого остановились на ночь в отеле, популярном среди приезжих клубов и болельщиков. Нанесенный команде ущерб оценивается в 47 тысяч евро.

Первым о фэйле фанатов «Кристал Пэлас» сообщил в твиттере смотритель стадиона Дин Уотерс. Из-за поднятой шумихи ему пришлось закрыть доступ к аккаунту.

Один из болельщиков «Мидлсбро» со злорадством отметил, что гости добирались до Лондона на самолете, а в городе использовали автобус, арендованный у «Кристал Пэлас» – тот, который был изукрашен.

«Кристал Пэлас» обыграл «Мидлсбро» 1:0. Команды делят 16-е место в Премьер-лиге, имея на счету по 22 очка.

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