AFP

The Telegraph: «Милан» готов выложить за Сеска Фабрегаса 31,6 миллиона евро летом

The Telegraph: «Милан» готов выложить за Фабрегаса 31,6 миллиона евро летом
Eurosport

22 мин. назад

Испанец может стать первым дорогим трансфером «россонери» за долгие годы.

Полузащитнику не находится места в основе «Челси»: Сеск появлялся в стартовом составе клуба шесть раз в сезоне АПЛ-2016/17. «Милан» собирается воспользоваться положением игрока и переманить его к себе будущим летом.

«Россонери» не против отдать за игрока 31,6 млн евро, которые «Челси» заплатил за него «Барселоне» в 2014 году. Помимо «Милана» за ситуацией вокруг Фабрегаса наблюдает Жозе Моуринью, который готов забрать его в «МЮ».

Сам испанец не горит желанием покидать Лондон, заявляет The Telegraph.

  • На счету Сеска 3 гола и 7 ассистов в 17 матчах чемпионата Англии-2016/17.
  • Испанец – самый высокооплачиваемый игрок «Челси» с зарплатой в 257 тысяч евро в неделю.

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