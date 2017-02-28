AFP
«Лестер» обыграл «Ливерпуль» в первом матче после увольнения Клаудио Раньери
«Лисы» справились с мерсисайдцами в 26-м туре АПЛ – 3:1.
Голы:
1:0 – Джейми Варди, 28’
2:0 – Дэнни Дринкуотер, 39’
3:0 – Джейми Варди, 60’
3:1 – Филиппе Коутиньо, 69’
- Это был первый матч «Лестера» после увольнения Клаудио Раньери.
- «Лисы» набрали 24 очка и покинула зону вылета.
- «Ливерпуль» остался на пятой строчке с 49 баллами.
- Варди забил первый мяч «Лестера» в АПЛ в 2017 году.
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