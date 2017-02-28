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«Лестер» обыграл «Ливерпуль» в первом матче после увольнения Клаудио Раньери

«Лестер» обыграл «Ливерпуль» в первом матче после увольнения Раньери
Eurosport

41 мин. назад

«Лисы» справились с мерсисайдцами в 26-м туре АПЛ – 3:1.

«Лестер» – «Ливерпуль» – 3:1

Голы:

1:0 – Джейми Варди, 28’

2:0 – Дэнни Дринкуотер, 39’

3:0 – Джейми Варди, 60’

3:1 – Филиппе Коутиньо, 69’

  • Это был первый матч «Лестера» после увольнения Клаудио Раньери.
  • «Лисы» набрали 24 очка и покинула зону вылета.
  • «Ливерпуль» остался на пятой строчке с 49 баллами.
  • Варди забил первый мяч «Лестера» в АПЛ в 2017 году.

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