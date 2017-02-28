AFP
«Покойся с миром, футбол». Как Лестер прощался с Клаудио Раньери
Фанаты красиво проводили итальянского чемпиона.
Лестер навсегда запомнит Раньери, подарившего городу сказку. Клаудио признался, что его мечта умерла, а фанаты уверены – вместе с мечтой погиб дух футбола.
В центре города появилось сочное графити с лицом кумира.
Кто-то даже проделал путь в 300 миль, чтобы респектнуть Раньери.
Болельщики пришли на «Кинг Пауэр» в именных футболках.
Конечно, не забыли про фирменные маски.
Кто-то даже просил боссов «Лестера» одуматься.
Раньери прочитал множество баннеров с благодарностью и поддержкой.
Стадион проводил итальянца овациями.
И ярким перфомансом.
Фанаты вспомнили фразу, которая навсегда останется в памяти «лис».
Футболисты попрощались победой.
- Раньери был уволен 23 февраля.
- Итальянский тренер выиграл с «Лестером» АПЛ-2015/16. Годом ранее «лисы» боролись за выживание.