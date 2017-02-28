«Покойся с миром, футбол». Как Лестер прощался с Клаудио Раньери

Лестер навсегда запомнит Раньери, подарившего городу сказку. Клаудио признался, что его мечта умерла, а фанаты уверены – вместе с мечтой погиб дух футбола.

В центре города появилось сочное графити с лицом кумира.

Кто-то даже проделал путь в 300 миль, чтобы респектнуть Раньери.

Болельщики пришли на «Кинг Пауэр» в именных футболках.

Конечно, не забыли про фирменные маски.

Кто-то даже просил боссов «Лестера» одуматься.

Раньери прочитал множество баннеров с благодарностью и поддержкой.

Стадион проводил итальянца овациями.

И ярким перфомансом.

Фанаты вспомнили фразу, которая навсегда останется в памяти «лис».

Футболисты попрощались победой.

Раньери был уволен 23 февраля.

Итальянский тренер выиграл с «Лестером» АПЛ-2015/16. Годом ранее «лисы» боролись за выживание.

Таблица АПЛ

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