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Клаудио Раньери отдал половину компенсации за разрыв контракта с «Лестером» на благотворительность

Раньери отдал половину компенсации за разрыв контракта с «Лестером» на благотворительность
Eurosport

24 мин. назад

Итальянец не растерял доброту после увольнения из клуба.

Бывший главный тренер «лис» поддержал один из благотворительных фондов города Лестер.

По условиям контракта итальянец получил от клуба около 3,5 миллиона евро за досрочное увольнение. Половина этой суммы пошла на благотворительные цели по инициативе Клаудио.

  • Раньери уволили из «Лестера» 23 февраля. Его соглашение с «лисами» было рассчитано до 2020 года.
  • В сезоне-2015/16 «лисы» под руководством итальянца впервые в истории стали чемпионами Англии.
  • За год до триумфа команда боролась за выживание в Премьер-лиге.

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