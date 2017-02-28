AFP

Не получивший автографа фанат бросил тарелку в Поля Погба в одном из манчестерских ресторанов

Не получивший автографа фанат бросил тарелку в Погба в одном из манчестерских ресторанов
Eurosport

28 мин. назад

Трапезу француза нарушили неожиданным способом.

Поклонник напал на полузащитника после того, как тот отказал ему в автографе. Брошенная в Погба тарелка не нанесла ему травм и увечий. Сам француз на нападение неизвестного никак не ответил.

The Sun сообщает, что инцидент произошел в одном из индийских ресторанов Манчестера.

  • На счету Поля 10 голов и 7 ассистов в 37 матчах сезона-2016/17 во всех турнирах.
  • Погба был куплен в августе за рекордные 105 млн евро.

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