Eurosport
Защитник «Челси» Джон Терри уделал Фрэнка Лэмпарда в «Кто первым засмеется»
Или не уделал?
Легендарные игроки «синих» пришли на передачу «Игра в свисток» и поучаствовали в конкурсе, главной задачей которого было не засмеяться первым. В первом раунде соревнования, отрывок которого оба футболиста выложили в инстаграм, победил Терри.
Лэмпард остался недоволен решением ведущей передачи, посчитав, что он не засмеялся, а лишь улыбнулся.
- Фрэнк Лэмпард завершил карьеру в 2017 году.
- В сезоне-2016/17 Джон Терри провел за «Челси» 10 матчей во всех турнирах.
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