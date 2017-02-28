Защитник «Челси» Джон Терри уделал Фрэнка Лэмпарда в «Кто первым засмеется»

Легендарные игроки «синих» пришли на передачу «Игра в свисток» и поучаствовали в конкурсе, главной задачей которого было не засмеяться первым. В первом раунде соревнования, отрывок которого оба футболиста выложили в инстаграм, победил Терри.

Лэмпард остался недоволен решением ведущей передачи, посчитав, что он не засмеялся, а лишь улыбнулся.

Фрэнк Лэмпард завершил карьеру в 2017 году.

В сезоне-2016/17 Джон Терри провел за «Челси» 10 матчей во всех турнирах.

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